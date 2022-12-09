В мэрии Новосибирска объяснили, почему в городских трамваях холодно

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, трамваи делятся на несколько категорий: те, которые произведены до принятия социального стандарта обслуживания, утвержденного в июле 2020 года, и после. У тех трамваев, которые произведены до принятия стандарта, перепад температур в вагоне и на улице при закрытых дверях должен быть не менее 20 градусов. При этом у тех трамваев, которые произведены и модернизированы после принятия стандарта, температурный режим установлен в соответствии с температурой воздуха.