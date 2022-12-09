В мэрии Новосибирска объяснили, почему в городских трамваях холодно

В мэрии Новосибирска объяснили, что в трамваях старше 2020 года не станет теплее из-за того, что транспорт может загореться. При этом перепад температуры в старых трамваях и на улице должен быть менее 20 градусов, а в новых — не менее 12 градусов при температуре воздуха 5 градусов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, трамваи делятся на несколько категорий: те, которые произведены до принятия социального стандарта обслуживания, утвержденного в июле 2020 года, и после. У тех трамваев, которые произведены до принятия стандарта, перепад температур в вагоне и на улице при закрытых дверях должен быть не менее 20 градусов. При этом у тех трамваев, которые произведены и модернизированы после принятия стандарта, температурный режим установлен в соответствии с температурой воздуха.
— Не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 градусов, — объяснили в мэрии.
Также в пресс-службе администрации отметили, что стандарты выполняются частично. Трамваи модернизируют, начиная с 2020 года, в них устанавливают по 5–6 отопителей.
— Установка дополнительных отопителей салонов ПС на находящиеся в эксплуатации трамваи старше 2020 года выпуска (модернизации) приведет к превышению допустимой электрической нагрузки и перегреву электрической проводки, что не только будет нарушением правил технической эксплуатации и инструкции по эксплуатации трамвая, но может привести к возгоранию, — отметили в мэрии Новосибирска.
Таким образом, в трамваях старше 2020 года установить дополнительные системы обогрева невозможно.
В пресс-службе отметили, что на балансе находятся 168 трамваев, 35 из них не действуют из-за повреждений разного рода. Системы отопления установлены на всём составе.
Недавно журналист НГС проверил температуру в общественном транспорте. Оказалось, что температура в трамвае была примерно +0,5 градуса — в городе это самый холодный транспорт из проверенных журналистом.