«Сначала "Жигули" и "Газель", потом фура и троллейбус»: столкнувшийся транспорт выстроился в линию на Станиславского

В Новосибирске на одном перекрестке произошло сразу две аварии с разницей в час. Как рассказала читательница НГС, ДТП случилось на пересечении Котовского и Станиславского.
— Сначала «Жигули» и «Газель» врезались, а потом фура въехала в троллейбус. Автобусы объезжают через встречку, но обратно в полосу вернуться не могут из-за неубранного снега на разделительной, — рассказала читательница НГС.
Из-за ДТП на пересечении образовался затор.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что ДТП оформлены с материальным ущербом. Пострадавших нет.
Сегодня, 16 января, утром на Большевистской из-за ДТП образовалась