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«Сначала "Жигули" и "Газель", потом фура и троллейбус»: столкнувшийся транспорт выстроился в линию на Станиславского

Автобусам приходится объезжать по встречной полосе

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Фура въехала в троллейбус около 12:30

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В Новосибирске на одном перекрестке произошло сразу две аварии с разницей в час. Как рассказала читательница НГС, ДТП случилось на пересечении Котовского и Станиславского.

— Сначала «Жигули» и «Газель» врезались, а потом фура въехала в троллейбус. Автобусы объезжают через встречку, но обратно в полосу вернуться не могут из-за неубранного снега на разделительной, — рассказала читательница НГС.

Из-за ДТП на пересечении образовался затор.

В 2ГИС отображается пробка на месте ДТП

В 2ГИС отображается пробка на месте ДТП

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В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что ДТП оформлены с материальным ущербом. Пострадавших нет.

Сегодня, 16 января, утром на Большевистской из-за ДТП образовалась 7-километровая пробка.

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