Из-за ДТП затор на Большевистской растянулся на 7 километров — в городе 8-балльные пробки

В Новосибирске на Большевистской улице образовалась пробка в 7 километров. По данным 2ГИС, на улице несколько ДТП. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в городе в
Как сообщает пользователь 2ГИС, одно из ДТП произошло рядом с метро «Речной вокзал». Во время аварии автобус врезался в легковой автомобиль, из-за ДТП перекрыто несколько рядов. Как добавил пользователь Женя Иванов, к «Речному вокзалу» около получаса назад подъехала скорая помощь. Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД за комментарием — на момент публикации ответа не было.
— Большевичка в сторону центра — колом от самой Ини. Уже больше часа катимся, — рассказал читатель НГС.
Как показывают карты 2ГИС, движение затруднено на Октябрьском мосту, Немировича-Данченко и площади Труда.
В Новосибирске вчера, 15 января, маршрутка сбила