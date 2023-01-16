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Из-за ДТП затор на Большевистской растянулся на 7 километров — в городе 8-балльные пробки

Движение по Октябрьскому мосту затруднено

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Пробка произошла из-за аварии

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В Новосибирске на Большевистской улице образовалась пробка в 7 километров. По данным 2ГИС, на улице несколько ДТП. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в городе в 8 баллов.

Как сообщает пользователь 2ГИС, одно из ДТП произошло рядом с метро «Речной вокзал». Во время аварии автобус врезался в легковой автомобиль, из-за ДТП перекрыто несколько рядов. Как добавил пользователь Женя Иванов, к «Речному вокзалу» около получаса назад подъехала скорая помощь. Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД за комментарием — на момент публикации ответа не было.

В понедельник утром новосибирцы встали в пробки

В понедельник утром новосибирцы встали в пробки

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— Большевичка в сторону центра — колом от самой Ини. Уже больше часа катимся, — рассказал читатель НГС.

Как показывают карты 2ГИС, движение затруднено на Октябрьском мосту, Немировича-Данченко и площади Труда.

В Новосибирске вчера, 15 января, маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, после аварии ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение.

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