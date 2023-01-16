Из-за ДТП затор на Большевистской растянулся на 7 километров — в городе 8-балльные пробки

Как сообщает пользователь 2ГИС, одно из ДТП произошло рядом с метро «Речной вокзал». Во время аварии автобус врезался в легковой автомобиль, из-за ДТП перекрыто несколько рядов. Как добавил пользователь Женя Иванов, к «Речному вокзалу» около получаса назад подъехала скорая помощь. Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД за комментарием — на момент публикации ответа не было.