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Маршрутка сбила 10-летнюю девочку на «Родниках» — ее доставили в больницу

Несовершеннолетняя находилась в зоне пешеходного перехода

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В Новосибирске маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, после аварии ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение.

По данным ведомства, ДТП произошло в 18:53 на жилмассиве «Родники» в Калининском районе города. Ребенка сбила «Газель», которая следовала по маршруту № 51 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Автопорт "Калининский"».

— Водитель на маршрутной «Газели» двигался по Красному проспекту, со стороны улицы Тюленина в сторону улицы Мясниковой, — уточнили в ведомстве. — В пути следования напротив дома № 314 по улице Красный проспект совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.

Отмечается, что в результате аварии пострадала 10-летняя девочка. Ее с травмами доставили в лечебное учреждение.

Ранее НГС сообщал о том, что днем 15 января в Новосибирске автомобиль «Хонда-Стрим» сбил на пешеходном переходе женщину и 8-летнего ребенка. ДТП произошло в Заельцовском районе города.

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