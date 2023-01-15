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Тема дняФура врезалась в автобус
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«Хонда» сбила пешеходов на Ипподромской — в аварии пострадала бабушка и ее 8-летняя внучка

Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска

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Пострадавшие находились на пешеходном переходе

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Вечером 15 января в Новосибирске автомобиль «Хонда-Стрим» сбил на пешеходном переходе женщину и 8-летнего ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, пострадавших доставили в лечебное учреждение.

По данным ведомства, инцидент произошел в 16:50 вблизи дома № 271 по улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. 52-летний водитель «Хонды-Стрим» двигался по улице Ипподромской.

— Водитель на автомобиле «Хонда-Стрим» двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Народная, с правым поворотом в сторону улицы Брестская, — сообщили в ведомстве. — В пути следования у дома № 271 по улице Кропоткина совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали 62-летняя женщина и 8-летняя девочка. Как уточнили в ведомстве, женщина приходится ребенку бабушкой. Их доставили в лечебное учреждение с различными травмами.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются, — указано в сообщении.

15 декабря под Новосибирском фура врезалась в автобус. В общественном транспорте находилось 30 пассажиров. Подробности происшествия — в онлайн-трансляции НГС.

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