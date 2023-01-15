Вечером 15 января в Новосибирске автомобиль «Хонда-Стрим» сбил на пешеходном переходе женщину и 8-летнего ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, пострадавших доставили в лечебное учреждение.
По данным ведомства, инцидент произошел в 16:50 вблизи дома
— Водитель на автомобиле «Хонда-Стрим» двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Народная, с правым поворотом в сторону улицы Брестская, — сообщили в ведомстве. — В пути следования у дома
Отмечается, что пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали 62-летняя женщина и 8-летняя девочка. Как уточнили в ведомстве, женщина приходится ребенку бабушкой. Их доставили в лечебное учреждение с различными травмами.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются, — указано в сообщении.
15 декабря под Новосибирском фура врезалась в автобус. В общественном транспорте находилось 30 пассажиров. Подробности происшествия — в онлайн-трансляции НГС.