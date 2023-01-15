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«В автобусе находилось 30 пассажиров»: стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском

В результате аварии одного из пассажиров госпитализировали в больницу

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Авария произошла в 16:15

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Вечером 15 января под Новосибирском вблизи Сосновки произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в общественном транспорте находились 30 пассажиров. В аварии пострадала 73-летняя женщина.

По данным ведомства, инцидент произошел в 16:15. Автобус выполнял маршрут «Барнаул-Новосибирск».

— Водитель, следуя на автомобиле Скания, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту «Барнаул-Новосибирск», — указано в сообщении.

В результате ДТП пострадала 73-летняя женщина

В результате ДТП пострадала 73-летняя женщина

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Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП пострадала 73-летняя женщина, которая находилась в автобусе. Всего в транспорте было 30 пассажиров.

— В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение транспортного потока. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшей аварии, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили что пострадавшую женщину госпитализировали в Искитимскую ЦГБ в состоянии средней степени тяжести.


НГС собирает всю новую информацию о происшествии в режиме онлайн.

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