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СрочноФура врезалась в автобус
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«У людей шок»: фура врезалась в автобус под Новосибирском — от удара его выбросило в кювет

На месте работают несколько скорых

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Пассажиры стоят на улице

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Под Новосибирском столкнулись фура и автобус в районе Сосновки сегодня, 15 января, около 17:00.

В группе «АСТ-54» выложено видео последствий ДТП. На нем видно, что автобус получил очень серьезные повреждения, а у фуры свернуло кабину.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / vk.com

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают скорые. Проезжающие мимо водители берут с собой пассажиров в город. Движение очень затруднено.

— Со слов наших подписчиков, все живы, а в ДТП виноват водитель фуры. Многие машины останавливались, помогали людям. Наш читатель сам увез до Бердска несколько человек, у людей шок, — говорится в группе «АСТ-54».

Сегодня массовое ДТП перекрыло почти полностью движение на Большевистской.

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