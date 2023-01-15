«У людей шок»: фура врезалась в автобус под Новосибирском — от удара его выбросило в кювет

Под Новосибирском столкнулись фура и автобус в районе Сосновки сегодня,
В группе «АСТ-54» выложено видео последствий ДТП. На нем видно, что автобус получил очень серьезные повреждения, а у фуры свернуло кабину.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают скорые. Проезжающие мимо водители берут с собой пассажиров в город. Движение очень затруднено.
— Со слов наших подписчиков, все живы, а в ДТП виноват водитель фуры. Многие машины останавливались, помогали людям. Наш читатель сам увез до Бердска несколько человек, у людей шок, — говорится в группе «АСТ-54».
Сегодня массовое ДТП перекрыло почти полностью движение на Большевистской.