Пробка в 8 км собралась на Большевистской, стоит площадь Труда — где еще не проехать в Новосибирске

Утром 17 января в Новосибирске собрались пробки, которые «Яндекс.Карты» оценивают в 9 баллов. Заторы образовались на обоих берегах.
По данным сервиса, движение почти остановилось в районе площадей Труда и Энергетиков, на прилегающих к ним Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского, проезде Энергетиков.
— Стоит Димитровский. Заехала на мост в 8 часов, еще не доехала до площади Труда, — написала в редакцию НГС читательница около 09:00.
На улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала собралась пробка длиной почти в 8 километров. На правом берегу также собрались заторы в районе площади Будагова, на улицах Бориса Богаткова, Пролетарской, Военной, Кирова, Октябрьской магистрали, Красном проспекте и других.
Накануне в Новосибирске на перекрестке улиц Котовского и Станиславского произошло два ДТП. Автобусам приходилось объезжать по встречной полосе.