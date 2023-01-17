СЕЙЧАС -9°С
Пробки 8/10
usd 68.29
eur 73.83
Тема дняЛихач сбил сибиряка
Все новости
Все новости

Пробка в 8 км собралась на Большевистской, стоит площадь Труда — где еще не проехать в Новосибирске

Сегодня утром пробки в городе оценивают в 9 баллов

1 498

На площади Труда, как обычно, придется долго стоять

Поделиться

Утром 17 января в Новосибирске собрались пробки, которые «Яндекс.Карты» оценивают в 9 баллов. Заторы образовались на обоих берегах.

По данным сервиса, движение почти остановилось в районе площадей Труда и Энергетиков, на прилегающих к ним Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского, проезде Энергетиков.

— Стоит Димитровский. Заехала на мост в 8 часов, еще не доехала до площади Труда, — написала в редакцию НГС читательница около 09:00.

Сегодня на дорогу уйдет много времени

Сегодня на дорогу уйдет много времени

Поделиться

На улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала собралась пробка длиной почти в 8 километров. На правом берегу также собрались заторы в районе площади Будагова, на улицах Бориса Богаткова, Пролетарской, Военной, Кирова, Октябрьской магистрали, Красном проспекте и других.

Накануне в Новосибирске на перекрестке улиц Котовского и Станиславского произошло два ДТП. Автобусам приходилось объезжать по встречной полосе.

По теме

Левый берегПлощадь ТрудаПробкиПробки 9 баллов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter