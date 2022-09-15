«Держатся до последнего»: перевозчики рассказали, почему вечером не ходит транспорт
Частные компании объяснили сбои в графиках — от одного из маршрутов им даже пришлось отказаться
NGS.RU продолжает серию публикаций на тему работы общественного транспорта вечером. Осенью эта проблема становится актуальнее — темнеет раньше, погода не всегда располагает к неторопливым прогулкам с пинанием листьев, да и просто хочется вернуться домой до полуночи, если смена заканчивается в десять. Недавно мы опубликовали рассказ жительницы Новосибирска, которая не может вечером дождаться транспорт, чтобы доехать домой с работы без пересадок. В ответ читатели оставили сотни комментариев, в которых называли проблемные маршруты и делились предположениями, почему в городе не уехать уже после 21:00. Мы решили спросить у перевозчиков, в чем, на их взгляд, причина.
Уехать вечером на общественном транспорте в Новосибирске можно — смотря каким вечером и на каком транспорте. По линии метро — до полуночи, а если чуть дальше — уже лотерея. Недавно мы спросили у читателей, где в городе не дождаться транспорта вечером (вечер в этом контексте — после 21:00). Новосибирцы перечисляли не только номера автобусов, но и называния районов, микрорайонов, улиц, остановок — мест в городе, где транспорт — скорее роскошь, чем средство передвижения.
Горэлектротранспорт, метрополитен и МКП «Новосибгортранс» (бывшее ПАТП-4), обслуживающие большую часть новосибирского транспорта, — муниципальные предприятия. Остальные маршруты принадлежат коммерческим перевозчикам, которые получают лицензию на работу по маршрутам городского общественного транспорта.
Два года назад маршруты общественного транспорта начали постепенно переводить на муниципальный контракт. Это значит, что мэрия платит перевозчику, а перевозчик возит пассажиров, соблюдая все требования, описанные в контракте, и, прежде всего, расписание. В комментариях о плохой работе новосибирского транспорта, люди перечисляли и такие маршруты, но большая часть — всё же маршруты коммерческих перевозчиков, прибыль которых зависит от количества пассажиров.
Большая часть предпринимателей в перевозках не считает нужным комментировать журналистам свою работу и проблемы с транспортом вечером. Например, были ответы из серии «неохота ничего говорить» или «все автобусы у нас ходят по расписанию — вот и всё». В более конструктивных диалогах перевозчики назвали несколько причин, по которым вечером плохо с транспортом. Все они уже обсуждались на страницах NGS.RU не раз, но ситуация не меняется.
В компании ООО «Диамант-1» (один из перевозчиков по маршруту автобуса
Мало водителей
Нехватка водителей — катастрофическая у всех, признаются перевозчики, и это одна из основных причин отсутствия транспорта вечером.
— Есть время труда и отдыха водителя. Есть водители, которые начинают смену в пять утра, они сходят раньше. Некоторые водители выходят в 7:30, они сходят позже, — объясняет замдиректора компании «Диамант-1» Александр Фторов.
По его словам, основная часть водителей уже в возрасте, молодые идти не хотят или не имеют возможности: чтобы получить права категории D, нужно потратить десятки тысяч рублей на обучение, да еще и найти, где учиться. И даже если они приходят, то через какое-то время увольняются, потому что находят другую работу по специальности — более спокойную, без пробок и пассажиров.
— Вы представляете, что такое работать на общественном транспорте в Новосибирске, да и в любом крупном городе? Везде пробки, нервотрепка, люди болеют, — рассуждает перевозчик. — Это очень тяжелая работа, и сознательно ее выбрать, плюс еще пойти заплатить деньги за то, чтобы получить права категории D, — это отважным нужно быть человеком.
Он прикинул, что предприятию не хватает примерно трети водителей и есть текучка: троих взяли — четверо уволились, потому что часто появляются вакансии на крупных предприятиях, заводах, где нужно развозить людей, а эта работа, повторяет перевозчик, в разы комфортнее.
Директор ООО «Белмарс» Георгий Платоненко говорит, что у него на предприятии средний возраст водителей — 46–54 года, и это категория, где чаще болеют, к тому же коронавирус и его последствия никто не отменял. По его словам, иногда бывает, что 5 автобусов стоит, потому что заболел водитель или кондуктор.
Чтобы транспорт ходил без перебоев, на одном автобусе должно быть три водителя, но кадров нет, как и возможности их привлечь на ту зарплату, которую может предложить перевозчик, объяснил директор компании.
По данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», транспортные предприятия предлагают водителям автобусов (общественный транспорт) зарплату 40–70 тысяч рублей.
Тарифы
Перевозчики уже давно говорят о том, что запчасти подорожали на 50%, а рост тарифа на один рубль (сейчас проезд в автобусе стоит 26 рублей) — это абсурд. Маршруты, где работают транспортные карты и действуют льготы, практически нерентабельные. К тому же нужно обновлять транспорт, но в нынешних условиях новые запчасти — это роскошь, поэтому приходится «шаманить» то, что есть.
— Сейчас все перевозчики остановились в развитии, и в таком состоянии они с пандемии точно. Было сказано: надо обновлять парк, всё — да, надо. А потом пандемия, и у некоторых спады [выручки] составили 80%, — объясняет Александр Фторов. — Автобусы стоят сломанными, потому что не на что купить запчасти. Если я пойду покупать запчасти, водители останутся без зарплаты. Зарплаты никому не поднимают с 2020 года в перевозках.
Нежелание предпринимателей отказаться от такого бизнеса он объяснил просто:
— Но если ты когда-то, условно говоря, точил деталь, завтра не пойдешь печь пирожки. Некоторые пытаются до последнего держаться, даже себе в убыток.
Пробки и дороги
Кроме замедления трафика, стояние в пробке для автобусов затратно технически, особенно во время жары, отметил ещt один представитель компании-перевозчика: автобус может закипеть, и такие случаи были. Решить проблему может лишь новая инфраструктура, в которой город сильно нуждается.
— Всё просто: делайте дороги, и будет всё прекрасно, — говорит он. — Есть перевозчики, которые на ладан дышат. Например, такой маршрут как «тройка». Это нужный маршрут, но дело в том, что городская инфраструктура не позволяет туда поставить автобус ЛИАЗ. И все зажаты в этом положении. Если бы решилась проблема с дорогами... Но проблема не вчера появилась, в этом не мэр или губернатор виноваты. Проблема годами накапливалась, и вышел такой результат. То есть дорожная инфраструктура не успела за потребностями. Или, например, чтобы поставить большие автобусы на улицу Сержанта Коротаева, нужно ее расширить: если там будет ездить ЛИАЗ, что там встречные будут делать? Не развернешься.
Санкции мэрии — не выход
По информации мэрии, если перевозчик не выполняет свои обязательства и пассажиры жалуются, его сначала предупреждают, что могут лишить лицензии. Но вряд ли дойдет до дела: лишить лицензии компанию, у которой несколько маршрутов, сотни водители и тысячи пассажиров — чревато коллапсом.
— ЦУГАЭТ звонит, говорит, что расписание не соблюдаем, — мы стараемся часть водителей переставить с другого маршрута, как-то еще выкручиваться, — приводит пример Александр Фторов. — Например, по 9 маршруту приходят жалобы, что не ездят автобусы, а у нас наполовины водителей нет.
Георгий Платоненко говорит, что в прошлом году, после того, как тариф подняли всего на один рубль, мэрия собрала перевозчиков и спросила, как им помочь. Предприниматель предложил мэрии компенсировать перевозчикам разницу между существующим и желаемым тарифом (сейчас 26, а компании хотят минимум 30), но пока таких решений никто не принял. Кстати, маршрут
По мнению Александра Фторова, кроме повышения тарифа, нужно развивать учебные центры для водителей, где можно было бы получить права на вождение автобуса если не бесплатно, то хотя бы за символические деньги.
Кстати, в апреле мэр Анатолий Локоть заявил, что нужно вернуть собственную школу водителей для муниципального транспорта. По информации МКП «Новосибгортранс», сейчас предприятие переобучает водителей категорий В и С на D.
— МКП «Новосибгортранс» заключило договор с автошколой, в которой водители изучают теорию, а практику проходят на базе МКП «НГТ». Сейчас набрано 30 человек, — уточнили в пресс-центре мэрии.
NGS.RU отправил запрос в мэрию с просьбой предоставить статистику по жалобам пассажиров на работу муниципальных маршрутов вечером.