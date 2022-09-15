«Держатся до последнего»: перевозчики рассказали, почему вечером не ходит транспорт

Чтобы транспорт ходил без перебоев, на одном автобусе должно быть три водителя, но кадров нет, как и возможности их привлечь на ту зарплату, которую может предложить перевозчик, объяснил директор компании.

По данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», транспортные предприятия предлагают водителям автобусов (общественный транспорт) зарплату 40–70 тысяч рублей.

Тарифы

Перевозчики уже давно говорят о том, что запчасти подорожали на 50%, а рост тарифа на один рубль (сейчас проезд в автобусе стоит 26 рублей) — это абсурд. Маршруты, где работают транспортные карты и действуют льготы, практически нерентабельные. К тому же нужно обновлять транспорт, но в нынешних условиях новые запчасти — это роскошь, поэтому приходится «шаманить» то, что есть.

— Сейчас все перевозчики остановились в развитии, и в таком состоянии они с пандемии точно. Было сказано: надо обновлять парк, всё — да, надо. А потом пандемия, и у некоторых спады [выручки] составили 80%, — объясняет Александр Фторов. — Автобусы стоят сломанными, потому что не на что купить запчасти. Если я пойду покупать запчасти, водители останутся без зарплаты. Зарплаты никому не поднимают с 2020 года в перевозках.