Из-за нехватки муниципального транспорта в Новосибирске решили вернуть советскую школу для водителей

В Новосибирске при ПАТП-4 восстановят свою школу водителей. Такое поручения дал сегодня, 5 апреля, во время оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



Вопрос о дефиците кадров был поднят из-за жалоб жителей Советского и Первомайского района — там меняют схемы муниципальных автобусов.

— Поступает очень много жалоб именно на плохую ритмичность муниципального общественного транспорта из этих районов. И объясняют, что на все жалобы в диспетчерской ПАТП-4 ссылаются на неукомплектованность бригад. Задача №1 — укомплектование бригад. А в целом примите меры, чтобы там, где работает муниципальный транспорт — там все должно быть четко по графику. Это основное преимущество перед коммерческим транспортом. Эту задачу решить, — подчеркнул Анатолий Локоть.