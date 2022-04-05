Из-за нехватки муниципального транспорта в Новосибирске решили вернуть советскую школу для водителей

В Новосибирске при ПАТП-4 восстановят свою школу водителей. Такое поручения дал сегодня, 5 апреля, во время оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Вопрос о дефиците кадров был поднят из-за жалоб жителей Советского и Первомайского района — там меняют схемы муниципальных автобусов.
— Поступает очень много жалоб именно на плохую ритмичность муниципального общественного транспорта из этих районов. И объясняют, что на все жалобы в диспетчерской ПАТП-4 ссылаются на неукомплектованность бригад. Задача №1 — укомплектование бригад. А в целом примите меры, чтобы там, где работает муниципальный транспорт — там все должно быть четко по графику. Это основное преимущество перед коммерческим транспортом. Эту задачу решить, — подчеркнул Анатолий Локоть.
Владимир Кондауров, начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, ответил, что 100% ритмичность движения достигнута сейчас только на ОбьГЭСЕ.
— По Академгородку из 9 заявленных машин мы выдаем 5–6. Связано это с неукомплектованностью водительским составом. В целом ситуация выравнивается. Мы приняли за месяц 90 водителей. Осталось набрать 36 человек. Их них 16 на стадии оформления документов. В течение апреля думаю решим вопрос, — объяснил Владимир Кондауров.
Мэр дал поручение вернуть ПАТП-4 собственную школу водителей:
— Еще раз подсказываю — считаю, что для муниципального предприятия необходимо иметь свою школу подготовки водителей. Вы никогда не наберете полный состав в соответствии с требованиями по классности, стажу работы, все равно нужно повышать квалификацию водителей. И у ПАТП-4 такая школа всегда была. С некоторых пор ее не стало, я считаю, что наступило время возвращаться к опыту. Советский нормальный опыт подготовки своих кадров. Соответствующее поручения вам формулирую, — уточнил Анатолий Локоть.
Сегодня также стало известно, что концессия на организацию новых умных остановок в Новосибирске снова осталась без инвестора — прием заявок продлили на 30 дней.