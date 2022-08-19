С кондиционером и видеонаблюдением: на маршрут № 5 выйдут новые автобусы

В Новосибирске с 20 августа на автобусный маршрут № 5 «Ул. Дюканова» — «Пос. Северный» выйдут новые автобусы. Обслуживать их будет муниципальное предприятие «Новосибгортранс».

— На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа. Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды (наличие низкого пола и аппарели), оборудованы дополнительными опциями, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

