С кондиционером и видеонаблюдением: на маршрут
№ 5 выйдут новые автобусы
Маршрут
В Новосибирске с 20 августа на автобусный маршрут
— На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа. Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды (наличие низкого пола и аппарели), оборудованы дополнительными опциями, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В автобусах будет кондиционер салона, бескондукторная система оплаты проезда, автоматизированная система мониторинга пассажиропотока и система видеонаблюдения.
Мы написали запрос в мэрию, чтобы уточнить, сколько автобусов вышло на маршрут
В июле в Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.