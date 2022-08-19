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С кондиционером и видеонаблюдением: на маршрут № 5 выйдут новые автобусы

Маршрут № 5 двигается по левому и правому берегам

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Новые автобусы доставили в июле

Новые автобусы доставили в июле

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В Новосибирске с 20 августа на автобусный маршрут № 5 «Ул. Дюканова» — «Пос. Северный» выйдут новые автобусы. Обслуживать их будет муниципальное предприятие «Новосибгортранс».

— На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа. Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды (наличие низкого пола и аппарели), оборудованы дополнительными опциями, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В автобусах будет кондиционер салона, бескондукторная система оплаты проезда, автоматизированная система мониторинга пассажиропотока и система видеонаблюдения.

Мы написали запрос в мэрию, чтобы уточнить, сколько автобусов вышло на маршрут № 5.

В июле в Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.

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