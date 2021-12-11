Мэрия Новосибирска объяснила, почему вечером плохо с транспортом и когда закончатся муки горожан

НГС в декабре провел большой опрос читателей о том, где вечером в Новосибирске не дождаться транспорта. В ответ пришло почти 200 сообщений, в которых люди указывали номера маршрутов и названия остановок. Редакция по итогам опубликовала подробный разбор этой проблемы, задав главные вопросы по ней мэрии города. Сегодня там объяснили НГС, почему общественный транспорт плохо ходит по вечерам. При этом в администрации отметили, что перевозчиков наказывают после жалоб пассажиров, но в этом году их было всего 23.
— По всем выявленным сбоям и недовыпуску транспортных средств на линию, в том числе в вечернее время, информация направляется перевозчикам с требованием о необходимости стабилизации работы маршрута в ближайшее время и организации транспортной работы в соответствии с утвержденным расписанием, — сообщил департамент транспорта мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС. — В отдельных случаях перевозчикам, допустившим систематическое нарушение, направляются уведомления о возможном расторжении договоров об организации пассажирских перевозок в одностороннем порядке в случае невыполнения договорных обязательств.
Как объяснили в мэрии, транспортное обслуживание улучшится, в том числе вечером, когда маршруты перейдут на систему государственных (муниципальных) контрактов.
— Основным показателем для оплаты муниципального контракта будет являться выполнение транспортной работы. То есть оплата за оказанную услугу перевозчикам будет осуществляться за фактически выполненные рейсы, утвержденные плановым расписанием, что и обеспечит регулярные перевозки по направлениям с низким пассажиропотоком в межпиковое и вечернее время и позволит применять систему штрафов к перевозчикам за неудовлетворительное транспортное обслуживание, — напомнили в профильном департаменте.
За несколько лет на новую систему работы должны перейти все автобусные маршруты. Но только после того, как закончатся действующие договоры, то есть после 2023, 2024, 2025 годов, объяснял ранее начальник Управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.
Эксперты в сфере транспорта объясняют эту проблему нехваткой водителей и кондукторов, а также гонкой перевозчиков за пассажирами, которых вечером значительно меньше.