Мэрия Новосибирска объяснила, почему вечером плохо с транспортом и когда закончатся муки горожан

НГС в декабре провел большой опрос читателей о том, где вечером в Новосибирске не дождаться транспорта. В ответ пришло почти 200 сообщений, в которых люди указывали номера маршрутов и названия остановок. Редакция по итогам опубликовала подробный разбор этой проблемы, задав главные вопросы по ней мэрии города. Сегодня там объяснили НГС, почему общественный транспорт плохо ходит по вечерам. При этом в администрации отметили, что перевозчиков наказывают после жалоб пассажиров, но в этом году их было всего 23.

