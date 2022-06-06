«Новосибирскавтодор» ответил на претензии мэрии по ремонту Волочаевской — чиновники заявили о новом срыве сроков
В компании уверяют, что всё идет по плану
Подрядчик ремонта улицы Волочаевской заявил, что полностью завершит его к
— Ремонт проезжей части выполнен в 2021 году, работы приняты заказчиком, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Новосибирскавтодора».
В компании перечислили, какие работы и к какому сроку будут выполнены:
- демонтаж покрытия тротуара
13 000 м²до 10.06.2022;
- монтаж бортовых камней 3200 шт. до 18.06.2022;
- устройство покрытия тротуара
13 750 м²до 30.06.2022;
- ремонт смотровых колодцев 168 шт. до 25.06.2022;
- устройство покрытия съездов и проездов
8000 м²до 28.06.2022.
В «Новосибирскавтодоре» заверили, что к
Проблемы с ремонтом улицы Волочаевской начались в прошлом году. В декабре 2021 года прокуратура Новосибирска сообщила, что оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей из-за срыва сдачи Волочаевской. Как пояснили в АО «НАД», на требования об оплате пени специалисты предоставили мотивированные возражения, а на решение суда первой инстанции была подана апелляция.
Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.