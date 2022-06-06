«Новосибирскавтодор» ответил на претензии мэрии по ремонту Волочаевской — чиновники заявили о новом срыве сроков

Подрядчик ремонта улицы Волочаевской заявил, что полностью завершит его к 1 июля . О том, что работы вновь застопорились, стало известно на прошлой неделе на аппаратном совещании при мэре. Чиновники заявили, что есть угроза повторения ситуации прошлого года, когда сроки были нарушены. В компании уверят, что этого не случится.