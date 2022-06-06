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Тема дняКак журналистка НГС жила на МРОТ
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«Новосибирскавтодор» ответил на претензии мэрии по ремонту Волочаевской — чиновники заявили о новом срыве сроков

В компании уверяют, что всё идет по плану

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Сейчас компания приводит в порядок тротуары и люки

Сейчас компания приводит в порядок тротуары и люки

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Подрядчик ремонта улицы Волочаевской заявил, что полностью завершит его к 1 июля. О том, что работы вновь застопорились, стало известно на прошлой неделе на аппаратном совещании при мэре. Чиновники заявили, что есть угроза повторения ситуации прошлого года, когда сроки были нарушены. В компании уверят, что этого не случится.

— Ремонт проезжей части выполнен в 2021 году, работы приняты заказчиком, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

В компании перечислили, какие работы и к какому сроку будут выполнены:

  • демонтаж покрытия тротуара 13 000 м² до 10.06.2022;
  • монтаж бортовых камней 3200 шт. до 18.06.2022;
  • устройство покрытия тротуара 13 750 м² до 30.06.2022;
  • ремонт смотровых колодцев 168 шт. до 25.06.2022;
  • устройство покрытия съездов и проездов 8000 м² до 28.06.2022.

В «Новосибирскавтодоре» заверили, что к 1 июля всё будет сделано.

Проблемы с ремонтом улицы Волочаевской начались в прошлом году. В декабре 2021 года прокуратура Новосибирска сообщила, что оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей из-за срыва сдачи Волочаевской. Как пояснили в АО «НАД», на требования об оплате пени специалисты предоставили мотивированные возражения, а на решение суда первой инстанции была подана апелляция.

Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.

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