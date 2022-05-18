Мэрия обязала подрядчика переделать улицу Волочаевскую за свой счет — «Новосибирскавтодору» дали срок до 1 июля

«Новосибирскавтодор» должен устранить нарушения, допущенные при ремонте улицы Волочаевской в Новосибирске до 1 июля. Об этом сообщил в ходе выездного совещания заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.



По словам заммэра, подрядчик допустил ряд ошибок при выполнении работ.

— Были ошибки у подрядчика: среди них — несвоевременное выполнение работ, а также моменты некачественного выполнения. Все нюансы были учтены. Буквального с сегодняшнего дня начата работа по подъему колодцев, очистке ливневок и поднятию пожарных гидрантов. С понедельника будет организована полноценная работа на всей улично-дорожной сети. Все работы будут выполнены за счет подрядчика. Подрядчик несет штрафные санкции ежедневно, — сказал Олег Клемешов.