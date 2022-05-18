Мэрия обязала подрядчика переделать улицу Волочаевскую за свой счет — «Новосибирскавтодору» дали срок до
1 июля
Работы должны успеть выполнить в срок
«Новосибирскавтодор» должен устранить нарушения, допущенные при ремонте улицы Волочаевской в Новосибирске до 1 июля. Об этом сообщил в ходе выездного совещания заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.
По словам заммэра, подрядчик допустил ряд ошибок при выполнении работ.
— Были ошибки у подрядчика: среди них — несвоевременное выполнение работ, а также моменты некачественного выполнения. Все нюансы были учтены. Буквального с сегодняшнего дня начата работа по подъему колодцев, очистке ливневок и поднятию пожарных гидрантов. С понедельника будет организована полноценная работа на всей улично-дорожной сети. Все работы будут выполнены за счет подрядчика. Подрядчик несет штрафные санкции ежедневно, — сказал Олег Клемешов.
По словам представителя мэрии, в настоящий момент трамвайные пути обособлены, обеспечено беспрепятственное движение общественного транспорта.
В выездном совещании также принял участие заместитель начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Иосиф Кодалаев.
— Был комплекс вопросов начиная от замечаний к проекту по документации, и дальше вопросы к подрядной организации, которая не сумела нарастить темпы работ после того, как получила откорректированную документацию. Корректировки касались конфигурации тротуарной части, потому что застройка здесь не организована, есть самозахваты. Когда подрядчик выходил на объект, он понял, что в этих условиях выполнить обязательства он не может. Поэтому появилась необходимость корректировки документации, — сообщил Иосиф Кодалаев.
По словам Кодалаева, власти были в курсе дефектов с самого начала. Сейчас работы у подрядчика достаточно, но, по прогнозам, ее должны успеть выполнить в срок.
— Все дефекты, о которых говорят, мы знали еще осенью, работы мы не принимали, претензии были направлены подрядным организациям. В текущем году мы провели дополнительные обследования и выявили еще дополнительные участки. Это ливневая канализация и те люки, которые в прошлом году были подняты для обеспечения безопасности дорожного движения, а в этом году мы видим вокруг них участки просадок. Это отдельные моменты, но сложности в том, что их много и в основном они требуют ручного труда. Это локальные участки, требующие большого количества рабочей силы. Сегодня на объект вышли две бригады. Срок окончания работ был декларирован 1 июля, пока ничего не угрожает завершению работ в этот срок. Были замечания по качеству тротуаров, мы все помним критику укладки асфальтобетонного покрытия в снег и при неблагоприятных погодных условиях. Мы в этом году переделываем, подрядчик в понедельник на эти объемы выйдет.
По словам замначальника МКУ «Управление дорожного строительства», для контроля мэрия заключила контракт независимого строительного контроля за ходом работ, который предусматривает постоянное присутствие на месте работ независимых инженеров.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Юрий Бондаренко. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
В Новосибирске реконструкция трамвайных путей на улице Волочаевской до сих пор вызывает ожесточенные споры. Полотно подняли над уровнем дороги. Это значит, автомобили больше не могут ездить по нему. При этом заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что трамвайные пути в этом месте и раньше не были приспособлены для движения автомобилей и они регулярно оставляли на них свои колеса.
В конце 2021 года должностное лицо «Новосибирскавтодора» оштрафовали на 4,3 миллиона за просроченный ремонт на Волочаевской. Также было вынесено представление управлению дорожного строительства Новосибирска.