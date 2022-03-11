«Прочно закрепимся в мировом рейтинге пробок»: в Новосибирске планируют поднять все трамвайные пути — к чему это приведет

В Новосибирске реконструкция трамвайных путей на улице Волочаевской до сих пор вызывает ожесточенные споры. Полотно подняли над уровнем дороги. Это значит, автомобили больше не могут ездить по нему, что вызвало острую критику со стороны водителей. Михаил Мезенцев, эксперт дорожной инспекции ОНФ, сообщил, что на встречах с экспертным сообществом чиновники делятся планами расширить опыт улицы Волочаевской на весь город. К чему это приведет — читайте в его авторской колонке.
Отвечая на вопрос: «Что будет с Новосибирском, если все трамвайные пути поднимут наверх?», даже без погружения в нормы градостроительного планирования можно однозначно утверждать: город не только прочно закрепится в десятке мирового рейтинга пробок, который ежегодно составляет нидерландская компания TomTom, но и существенно укрепит в нем свои позиции, стабильно поднимаясь всё выше (два года подряд мы занимаем
Почему это произойдет? На самом деле всё более чем просто. Ежегодно прирастая миллионами квадратных метров жилья, возводимого в существующих границах, улично-дорожная сеть практически не претерпевает никаких изменений. А ежегодные миллиардные вложения в местную сеть по программе БКД (аббревиатура, в шутку расшифровываемая в профессиональной среде как «Безобразно качественные дороги»), как показывает практика, не способствуют ни повышению безопасности движения, ни увеличению пропускной способности посредством правильной организации дорожного движения.
Обособление трамвайных путей в дополнение к этому методом возвышения их относительно проезжей части внесет свою лепту в ухудшение дорожной обстановки, так как никоим образом не решает проблем транспортного обслуживания населения. Я не знаю, за что Новосибирску такое наказание в виде «экспертов-теоретиков», продвигающих свои «передовые идеи», криво скопированные с европейского опыта, даже без малейшей адаптации под условия применения.
Невзирая на печальный пример улицы Волочаевской, где этой зимой, стоя в многочасовых пробках, горожане в самых ярких красках наблюдали последствия непродуманных решений, в которых вместе с ними стоял не только безрельсовый общественный транспорт, но и автомобили экстренных служб — скорой помощи и пожарной охраны, — подобный опыт планируется распространять далее.
Проектировать реконструкцию улицы или дороги нужно, только имея точные данные о дорожной ситуации и расчеты последствий. Как минимум неразумно вкладывать миллионы в трамвайные пути, которые никуда не ведут, существенно ухудшают условия движения, в том числе иного общественного транспорта.
Для наглядности поясню: по улице Волочаевской движется не более 5 трамваев в час в одном направлении, перевозящих в часы пиковой интенсивности не более 20 пассажиров (в течение дня и того меньше). В это же время по проезжей части проезжает в среднем по 800 транспортных средств в час, в каждом направлении, в числе которых общественный транспорт. Вопрос: в связи с чем было принято решение об обособлении трамвайных путей в ущерб пропускной способности проезжей части, учитывая, что это не просто дорога в частном секторе, а, по сути, магистраль городского значения, не просто соединяющая разные районы города, но выводящая на выезд из города?
Что будет, если опыт улицы Волочаевской распространят на весь город? К чему это приведет? Сначала к заторным ситуациям на дорогах, подлежащих подобному «благоустройству». Затем, само собой, транспортные потоки перераспределятся на прилегающую дорожную сеть, значительно увеличив уровень загрузки движением на тех дорогах, которые по своему значению не рассчитаны на подобную интенсивность. Итогом станет острая необходимость ремонта тех дорог, которые даже не стояли в планах, а в это время по обособленным трамвайным путям будут продолжать не спеша кататься, покачиваясь, редкие полупустые трамвайные вагоны.
Читателю может показаться, что я ярый противник трамвая или общественного транспорта в целом, но это не так. Я не только обеими руками за удобный, комфортный и доступный общественный транспорт, в том числе и трамвай, а даже ногами, однако, глядя на происходящее, вижу лишь популизм отдельных сотрудников мэрии, никак не связанный с повышением качества общественного транспорта, однако при довольно существенных бюджетных тратах по этой статье.
Я несколько лет подряд предлагал протянуть трамвайные пути до микрорайонов «Снегири» и «Родники». В принципе, сегодня ничего не мешает это сделать. Однако после того, как услышал ответ на свое предложение от управления пассажирских перевозок мэрии о невозможности устройства пересечения трамвайных путей и ж/д путей на одном уровне со ссылкой на один из сводов правил, я понял одну вещь. Для того чтобы улучшить ситуацию, у ответственных лиц должно быть желание это сделать.
Кстати, на пересечение трамвайных и ж/д путей на одном уровне можно посмотреть в Красноярске, а если уж копировать какие-то идеи, то очень не помешало бы и изучить более подробно цели и задачи этих программ.
Вот, например, выдержка из одной из московских программ по восстановлению и модернизации трамвайных путей:
«Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие целевые задачи:
- повышение безопасности и комфорта перевозок пассажиров трамвайным транспортом;
- разработка и реализация мероприятий по обеспечению доступности инфраструктуры трамвайного транспорта маломобильным категориям граждан и детям;
- снижение уровня шума и вибрации от трамвайного транспорта;
- повышение скорости движения трамвайного транспорта;
- создание необходимых дорожных условий для беспрепятственного движения автомобильного транспорта как на пересечениях с путями, так и на улицах с трамвайным движением;
- снижение вредного воздействия трамвайных путей на состояние прилегающей проезжей части дорог, подземных инженерных коммуникаций и мостовых сооружений».
А что из этого будет достигнуто после того, как в Новосибирске поднимут трамвайные пути над проезжей частью, и какой эффект от бюджетных трат будет достигнут? Боюсь, на этот вопрос сегодня даже авторы этих идей не способны ответить.
У меня есть уверенность, что скоро в учебниках по транспортной инфраструктуре Новосибирск будут приводить в качестве примера, как делать не нужно. Все цивилизованные страны давно поняли, что именно слабое развитие автодорожной сети и ее неудовлетворительное состояние крайне осложняет экономическое и социальное развитие, а рост малого и среднего бизнеса, которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны, сдерживаются недостаточным развитием сети автомобильных дорог. Осталось, чтобы это наконец-то дошло и до наших чиновников.
Ранее замначальника по перевозкам мэрии рассказывал нам о трамваях, тарифах, парковках в центре и разрушении системы транспорта, в том числе подробно разбирал проблему с ДТП на трамвайных путях на улице Волочаевской.
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