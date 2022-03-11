«Прочно закрепимся в мировом рейтинге пробок»: в Новосибирске планируют поднять все трамвайные пути — к чему это приведет

Проектировать реконструкцию улицы или дороги нужно, только имея точные данные о дорожной ситуации и расчеты последствий. Как минимум неразумно вкладывать миллионы в трамвайные пути, которые никуда не ведут, существенно ухудшают условия движения, в том числе иного общественного транспорта.

Для наглядности поясню: по улице Волочаевской движется не более 5 трамваев в час в одном направлении, перевозящих в часы пиковой интенсивности не более 20 пассажиров (в течение дня и того меньше). В это же время по проезжей части проезжает в среднем по 800 транспортных средств в час, в каждом направлении, в числе которых общественный транспорт. Вопрос: в связи с чем было принято решение об обособлении трамвайных путей в ущерб пропускной способности проезжей части, учитывая, что это не просто дорога в частном секторе, а, по сути, магистраль городского значения, не просто соединяющая разные районы города, но выводящая на выезд из города?



Что будет, если опыт улицы Волочаевской распространят на весь город? К чему это приведет? Сначала к заторным ситуациям на дорогах, подлежащих подобному «благоустройству». Затем, само собой, транспортные потоки перераспределятся на прилегающую дорожную сеть, значительно увеличив уровень загрузки движением на тех дорогах, которые по своему значению не рассчитаны на подобную интенсивность. Итогом станет острая необходимость ремонта тех дорог, которые даже не стояли в планах, а в это время по обособленным трамвайным путям будут продолжать не спеша кататься, покачиваясь, редкие полупустые трамвайные вагоны.