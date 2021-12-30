«Новосибирскавтодор» оштрафовали на 4,3 миллиона за просроченный ремонт на Волочаевской

Прокуратура Новосибирска оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей. В прокуратуре Дзержинского района взяли на контроль ситуацию с просроченным ремонтом улицы Волочаевской (на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского в г. Новосибирске). Дорогу должны были сдать 1 сентября, но до сих пор этого не сделали.

Прокуратура в мае 2021 года предупредила директора компании по строительству о недопустимости нарушения срока.

— Поскольку подрядчик работу до конца не выполнил, прокуратура возбудила в отношении директора по строительству организации административное дело по части 7 статье 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По материалам прокуратуры мировой судья в декабре назначил должностному лицу штраф в размере свыше 4,3 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.