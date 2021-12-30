«Новосибирскавтодор» оштрафовали на 4,3 миллиона за просроченный ремонт на Волочаевской

Прокуратура Новосибирска оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей. В прокуратуре Дзержинского района взяли на контроль ситуацию с просроченным ремонтом улицы Волочаевской (на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского в г. Новосибирске). Дорогу должны были сдать 1 сентября, но до сих пор этого не сделали.
Прокуратура в мае 2021 года предупредила директора компании по строительству о недопустимости нарушения срока.
— Поскольку подрядчик работу до конца не выполнил, прокуратура возбудила в отношении директора по строительству организации административное дело по части 7 статье 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По материалам прокуратуры мировой судья в декабре назначил должностному лицу штраф в размере свыше 4,3 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.
Из-за того, что заказчик, муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Управление дорожного строительства», не контролировало ремонт дороги, прокуратура внесла представление учреждению. Оно находится на рассмотрении. Завершение ремонтных работ автомобильной дороги находится в прокуратуре на контроле.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Юрий Бондаренко. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
НГС отправил запросы по ситуации в «Новосибирскавтодор» и управление.
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко изучил ГОСТы и поговорил с доктором технических наук Владимиром Ефименко о том, можно ли класть асфальт в снег.
Строительная организация «Новосибирскавтодор» также занимается ремонтом улицы Ватутина. О качестве ремонта на Ватутина вы можете прочесть в обзоре НГС.