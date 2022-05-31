«Такое ощущение, что повторяется история прошлого года»: ремонт Волочаевской снова застопорился
Подрядчик не вышел на полноценные работы на объект, заявили в мэрии
В Новосибирске ремонт улицы Волочаевской вновь застопорился — подрядчик занялся только проблемой люков. Об этом стало известно сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании при мэре.
— На прошлой неделе мы собирались, был генеральный директор, который заверил, что в пятницу они выходят на объект. Но вчера разговаривали, пока вышли по несколько люков подымают. Пока полноценного выхода нет, претензию мы написали, — объяснил заместитель мэра Олег Клемешов.
Сейчас «Новосибирскавтодор» ремонтирует люки.
— У меня такое ощущение, что повторяется история прошлого года. Они до конца сентября собираются заниматься этим вопросом. Нужно контролировать ситуацию, — ответил на доклад мэр.
При этом сроки окончания работ по контракту на Волочаевской — 1 июля. Редакция обратилась за комментариями в «Новосибирскавтодор».
На улице Ватутина, как стало известно на совещании, устранены прошлые дефекты и идет выравнивание дорожного полотна.
Проблемы с ремонтом улицы Волочаевской начались в прошлом году. В декабре 2021 года прокуратура Новосибирска сообщила, что оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей из-за срыва сдачи Волочаевской. Как пояснили в АО «НАД», на требования об оплате пени специалисты предоставили мотивированные возражения, а на решение суда первой инстанции была подана апелляция.
Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.