«Такое ощущение, что повторяется история прошлого года»: ремонт Волочаевской снова застопорился

В Новосибирске ремонт улицы Волочаевской вновь застопорился — подрядчик занялся только проблемой люков. Об этом стало известно сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании при мэре.



— На прошлой неделе мы собирались, был генеральный директор, который заверил, что в пятницу они выходят на объект. Но вчера разговаривали, пока вышли по несколько люков подымают. Пока полноценного выхода нет, претензию мы написали, — объяснил заместитель мэра Олег Клемешов.