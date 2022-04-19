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Строители четвертого моста через Обь в Новосибирске возвели 70% опорных конструкций

Мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему ж/д переходу

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Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за <nobr class="_">5 лет</nobr>, а потом в течение <nobr class="_">20 лет</nobr> содержать его за свои деньги

Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги

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В Новосибирске Группа «ВИС» продолжает возводить транспортную инфраструктуру в рамках концессии по строительству моста через реку Обь. После завершения надвижки пролетов через русло реки идет сооружение пилона на правом берегу.

Левобережная эстакада — основа шестиполосной дороги, которая примет потоки автомобилей с улиц Станционной, Широкой и Станиславского, площадей Энергетиков и Труда. Здесь завершено строительство 17 из 24 опор эстакады, смонтировано свыше 4000 тонн металлоконструкций, выполняется бетонирование плит проезжей части. Одновременно продолжается строительство 5 из 6 эстакадных съездов: ведутся монолитные работы, устройство свайных оснований опор и подпорных стен.

На многоуровневой развязке предусмотрено 25 съездов, она станет одной из крупнейших в России: ее пропускная способность превысит 60 тысяч автомобилей в сутки

На многоуровневой развязке предусмотрено 25 съездов, она станет одной из крупнейших в России: ее пропускная способность превысит 60 тысяч автомобилей в сутки

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В апреле мэр Анатолий Локоть назвал стройку четвертого моста причиной появления пыли в Новосибирске. В пресс-службе Группы «ВИС» журналисту НГС рассказали, что все строительные площадки в Новосибирске оборудованы мойками колес автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его Сибирская концессионная компания выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.

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