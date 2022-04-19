Строители четвертого моста через Обь в Новосибирске возвели 70% опорных конструкций
Мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему ж/д переходу
В Новосибирске Группа «ВИС» продолжает возводить транспортную инфраструктуру в рамках концессии по строительству моста через реку Обь. После завершения надвижки пролетов через русло реки идет сооружение пилона на правом берегу.
Левобережная эстакада — основа шестиполосной дороги, которая примет потоки автомобилей с улиц Станционной, Широкой и Станиславского, площадей Энергетиков и Труда. Здесь завершено строительство 17 из 24 опор эстакады, смонтировано свыше 4000 тонн металлоконструкций, выполняется бетонирование плит проезжей части. Одновременно продолжается строительство 5 из 6 эстакадных съездов: ведутся монолитные работы, устройство свайных оснований опор и подпорных стен.
В апреле мэр Анатолий Локоть назвал стройку четвертого моста причиной появления пыли в Новосибирске. В пресс-службе Группы «ВИС» журналисту НГС рассказали, что все строительные площадки в Новосибирске оборудованы мойками колес автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.