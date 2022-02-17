Мэрия меняет работу транспорта: сокращение маршруток, новые автобусы и Росгвардия для ловли безбилетников

С февраля мэрия меняет схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Часть маршрутов уберут в принципе, где-то изменят схему движения, две маршрутки заменят автобусами. Это первый этап оптимизации транспортной системы Новосибирска, которая продлится до 2026 года. На обновленные маршруты выйдут новые автобусы, которые недавно получил город. В транспорте не будет кондукторов, а ловить безбилетников поможет Росгвардия. Как изменится ситуация с транспортом в двух районах и где теперь искать свой автобус — в материале НГС.
Что меняется и почему?
Мэрия начинает менять схему автобусных маршрутов. Первые изменения коснутся транспорта в Первомайском и Советском районах. Маршруты меняются по документам транспортного планирования, которые в мэрии разрабатывали и утверждали с 2018-го по 2020 годы.
Суть транспортного планирования в том, чтобы увязать все виды общественного транспорта (в том числе троллейбусы и трамваи) в единый транспортный каркас, объясняет начальник Управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. Прежде всего нужно связать большие районы и отдаленные массивы с транспортно-пересадочными узлами. Дальше постепенно убрать маршрутки и заменить их большими автобусами, чтобы не дублировать маршруты и до какой-то степени разгрузить дороги.
В этом году к новым автобусным маршрутам будут привыкать жители Советского и Первомайского районов — это первый этап оптимизации, который завершится в 2022 году. В остальных районах систему будут менять поэтапно, до конца 2026 года. На маршруты выходят новые автобусы, которые недавно получил город.
Контракт на поставку 150 новых автобусов мэрия заключила в конце прошлого года. 100 автобусов уже привезли в город: в конце декабря прошлого года в ПАТП-4 показали новые автобусы марки НЕФАЗ и пазики для маршрутов с небольшим пассажиропотоком. 150 автобусов стоят 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава с участием местных бюджетов и федеральных денег.
По данным Росстата и ФНС, за 2020 год чистый убыток ПАТП-4 — 9,3 млн рублей. Собственный капитал имеет отрицательное значение (-160,8 миллиона рублей). Учредитель предприятия — Департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска. Руководитель предприятия — бывший начальник департамента транспорта Роман Дронов.
С ОбьГЭС до Карла Маркса
Здесь будет несколько изменений. Вместо 27 на маршрутах будет работать 44 автобуса.
По словам Владимира Кондаурова, в прошлом году усилили маршрут № 45 (раньше было 12 автобусов, сейчас на маршруте 20 автобусов большого класса на газомоторном топливе). Автобусы должны ходить каждые 10 минут.
С 17 января запустили новый автобусный маршрут № 88: ОРМЗ — Центральный корпус. Он связывает Советский, Ленинский, Кировский районы. Транспорт проходит через ОбьГЭС, Краснообск, Северо-Чемской, площадь Карла Маркса, Студенческую, областную больницу. Маршрут будут обслуживать 16 новых автобусов транспортного предприятия ПАТП-4 марки ПАЗ-320415–14 («Вектор-Некст» 8.8), которые купили по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Пока жители не сильно довольны новым маршрутом. Недавно в редакцию НГС обратилось несколько читателей, которые говорят, что транспорт не ходит. Владимир Кондауров объяснил, что пока идет прикатка, поэтому есть вероятность сбоев, но до конца февраля транспорт будет ходить по заявленному расписанию.
С 25 февраля мэрия запускает новый экспресс-маршрут 45К — по Советскому шоссе без остановок. На маршруте будет 8 автобусов, которые должны ходить каждые 15 минут.
— В связи с этим с 27 февраля закрывается маршрут № 5, который на 100% дублируется схемой нового автобусного маршрута 45К, — сообщил начальник управления пассажирскими перевозками.
Кстати, недавно перевозчик маршрута № 5, руководитель компании ООО «Пежо-сервис» Эдуард Остапенко рассказал, что водители уже ищут работу.
По словам Владимира Кондаурова, эта профессия сейчас очень востребована, без работы никто не останется. Некоторые уже нашли работу в других транспортных предприятиях, в том числе в ПАТП-4.
Маршруты в Первомайском районе
На маршрутах, которые связывают Первомайский район с правобережным центром, вместо 21 автобуса будет 30. А на маршрутах из Первомайского в Ленинский и Кировский районы добавят еще 5 автобусов.
С 1 февраля на маршрут № 54 (ул. Твардовского — ж/д вокзал) дополнительно выйдет 7 автобусов (теперь 16 вместо 9). В связи с этим с 24 февраля убирают маршрутку № 1, а с 21 февраля — автобус № 69, так как эти маршруты полностью дублируют маршрут № 54, объяснили в управлении пассажирских перевозок.
С 21 февраля корректируется маршрут № 21: движение будет не по Первомайской, а по улице Героев Революции. Вместо 7 автобусов выйдет 14.
— Двадцать первый маршрут — да, он исторически ходил по улице Первомайской. Но надо учитывать особенность этой улицы. С одной стороны она ограничена железной дорогой, там отсутствует жилая, деловая застройка. И с другой стороны идет жилой массив, — объяснил Владимир Кондауров. — Улица Героев Революции является стержневой для данного микрорайона. И вся жилая застройка от улицы Марата до Первомайской как раз будет находиться в зоне действия данного маршрута.
По словам Михаила Никулина, жилой район Весенний очень сильно разросся и уже вытянулся вдоль реки Иня почти до пешеходного моста, поэтому пешеходам будет удобнее подходить к остановке на Героев Революции.
Изменения будут в схеме маршрута № 68. Раньше автобус ходил от улицы Твардовского до Речного вокзала, теперь будет везти пассажиров на левый берег.
— По сути, идет объединение 68-го и 20-го маршрутов. Этот маршрут будет обеспечивать связь всего Первомайского района с крупнейшим транспортно-пересадочным узлом левобережья — площадью Карла Маркса, — объяснил Владимир Кондауров. — 68-й маршрут связывал КСМ с Речным вокзалом. Но с 1 февраля будет больше автобусов на 54-м маршруте, который также идет с КСМ до Речного.
Правый берег Советского района
С 1 марта на правом берегу Советского района вводят два новых кольцевых маршрута: 65А и 65, они свяжут микрорайон Шлюз, Нижнюю Ельцовку, Верхнюю и Нижнюю зоны Академгородка. На маршрутах будет 9 автобусов среднего класса, интервал движения — 10 минут.
Маршрут вызывал нарекания пассажиров, поэтому за последний квартал в Советском районе провели 4 общественных совета, после которых мэрия внесла корректировки в схемы. Например, жители просили заезд на улицу Героев Труда и проспект Строителей.
В третьем квартале 2022 года на маршруте № 8 вместо 6 автобусов будет 20. А на маршруте № 36, который теперь идет из микрорайона «Щ» до Студенческой (через Бугринский мост), вместо 4 автобусов будет 18.
— Таким образом мы организуем два магистральных маршрута, которые будут увязывать правобережную часть Советского района как с центром правобережья, так и с центром левого берега, — отметили в мэрии.
По словам руководителей управления пассажирских перевозок, других глобальных изменений до конца 2022 года не будет, возможны лишь локальные корректировки маршрутных схем. Также в планах нет сокращения других маршруток, потому что есть действующие договоры на несколько лет, которые нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.
Сетевая поездка и бескондукторная система
На маршрутах всех перечисленных зон действует сетевой тариф: при пересадке с одного автобуса на другой в течение часа вторая поездка будет бесплатной (по транспортным картам). Пока на автобусах сетевая поездка доступна только для автобусов ПАТП-4, метро, троллейбусов и трамваев. Для остальных перевозчиков зона расширится до конца 2026 года, когда весь транспорт перейдет на муниципальный контракт.
Автобусы, которые выходят на маршруты Первомайского и Советского районов, оборудованы валидаторами. Также бескондукторная система работает в трамваях и троллейбусах. В условиях жесткой нехватки кондукторов пассажирам предлагают рассчитываться самостоятельно — по транспортным или банковским картам.
Но рассчитываются не все, поэтому для контроля ПАТП-4 планирует привлекать силовиков.
— Есть нарушения, мы сейчас прорабатываем варианты усиления линейного контроля, в частности ПАТП-4 сейчас будет заключать договор с Росгвардией для проведения контрольных проверок, — сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Новый подвижной состав оборудован датчиками подсчета пассажиропотока. Водитель может контролировать, сколько человек вошло, сколько оплатило проезд. У водителя есть так называемая тревожная кнопка, в случае чего он воспользуется этой кнопочкой и вызовет группу контролеров, которая прибудет на место, проверит автобус. В случае отказа оплатить проезд или покинуть транспортное средство уже будут привлекаться силовые структуры для исполнения административного протокола.
Замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин подчеркнул, что установка валидаторов в автобусе окупается двухмесячной зарплатой кондуктора, поэтому это эффективная система, главное — обеспечить контроль.
Сейчас в транспорте фиксируется примерно 10% безбилетников. Но и наличие кондуктора не гарантирует стопроцентную оплату проезда, считают в мэрии. Единственный выход — усилить контроль, чтобы минимизировать количество безбилетников.
Что еще почитать про транспорт
Это больной вопрос: чиновники раскритиковали тариф на транспорт и предложили его повысить.
Станция Площадь Маркса стала лидером по пассажиропотоку в новосибирском метро — почему так?
Минтранс оценил затраты на возобновление движения электричек в Пашино в 700 миллионов.