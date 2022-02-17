Мэрия меняет работу транспорта: сокращение маршруток, новые автобусы и Росгвардия для ловли безбилетников

Что меняется и почему?

Мэрия начинает менять схему автобусных маршрутов. Первые изменения коснутся транспорта в Первомайском и Советском районах. Маршруты меняются по документам транспортного планирования, которые в мэрии разрабатывали и утверждали с 2018-го по 2020 годы.

Суть транспортного планирования в том, чтобы увязать все виды общественного транспорта (в том числе троллейбусы и трамваи) в единый транспортный каркас, объясняет начальник Управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. Прежде всего нужно связать большие районы и отдаленные массивы с транспортно-пересадочными узлами. Дальше постепенно убрать маршрутки и заменить их большими автобусами, чтобы не дублировать маршруты и до какой-то степени разгрузить дороги.

В этом году к новым автобусным маршрутам будут привыкать жители Советского и Первомайского районов — это первый этап оптимизации, который завершится в 2022 году. В остальных районах систему будут менять поэтапно, до конца 2026 года. На маршруты выходят новые автобусы, которые недавно получил город.