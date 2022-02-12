«Машин по минимуму ходит»: маршрутку № 5 заменят 8 новыми пазиками

В Новосибирске маршрут № 5 заменят новыми автобусами, которые будут ходить под номером 45к. Как рассказали в мэрии Новосибирска, на новый маршрут выдут 8 автобусов, а маршрутка № 5 перестанет ездить 28 февраля. Всё это создано в рамках программы замещения маршрутных такси, которые ездят по нерегулируемому тарифу, на автобусы.



— С учетом окончания сроков действующих свидетельств в 1-м квартале 2022 года предусмотрена отмена маршрутов маршрутного такси № 5, 5/1 Центральный корпус — Чемской бор (№ 5 (13 ед. ПС) — с 27.02.2022, № 5/1 (2 ед. ПС) — с 03.03.2022) с замещением их автобусным маршрутом № 45к Центральный корпус — Чемской бор, работающим по аналогичному пути следования в экспрессном режиме, — рассказали в мэрии Новосибирска.

