«Машин по минимуму ходит»: маршрутку № 5 заменят 8 новыми пазиками

В Новосибирске маршрут № 5 заменят новыми автобусами, которые будут ходить под номером 45к. Как рассказали в мэрии Новосибирска, на новый маршрут выдут 8 автобусов, а маршрутка № 5 перестанет ездить 28 февраля. Всё это создано в рамках программы замещения маршрутных такси, которые ездят по нерегулируемому тарифу, на автобусы.
— С учетом окончания сроков действующих свидетельств в 1-м квартале 2022 года предусмотрена отмена маршрутов маршрутного такси № 5, 5/1 Центральный корпус — Чемской бор (№ 5 (13 ед. ПС) — с 27.02.2022, № 5/1 (2 ед. ПС) — с 03.03.2022) с замещением их автобусным маршрутом № 45к Центральный корпус — Чемской бор, работающим по аналогичному пути следования в экспрессном режиме, — рассказали в мэрии Новосибирска.
На дороги Новосибирска новые автобусы выйдут раньше, чем перестанет ходить маршрутка № 5. Автобусы № 45к появятся уже 25 февраля. Интервал движения у них будет 14–15 минут, уточнили в департаменте транспорта.
— Обслуживание автобусного маршрута № 45к предусмотрено новыми автобусами среднего класса марки ПАЗ 320415–14 (Вектор Некст 8.8), поступившими в декабре 2021 года, приобретенными для муниципального автотранспортного предприятия Новосибирска МКП «ПАТП-4» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Один из учредителей обслуживающей маршрут № 5 компании ООО «Пежо-сервис» Эдуард Остапенко рассказал, что сейчас водители уже ищут работу.
— Он ездит, но факт, что до конца февраля, всем известный. Люди уже работу ищут. Машин по минимуму ходит. Водители ищут работу, — рассказал Эдуард Остапенко.
Об отмене маршрутки № 5 стало известно в августе 2021 года. Перевозчики объяснили, что стало причиной такого решения.
В Новосибирске изменят схемы движения автобусов в Советском и Первомайском районах. На некоторых маршрутах увеличится количество подвижного состава.