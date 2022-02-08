В двух районах Новосибирска изменятся автобусные маршруты — какими будут схемы движения

В Новосибирске изменят схемы движения автобусов в Советском и Первомайском районах. На некоторых маршрутах увеличится количество подвижного состава.



— С 21 февраля будет организовано два новых кольцевых автобусных маршрута — № 65 и 65а, которые будут увязывать микрорайон «Щ» с Академгородком — верхней и нижней зоной — и Нижней Ельцовкой. Таким образом мы увяжем все точки притяжения правобережной части Советского района, — рассказал 8 февраля на аппаратном совещании Владимир Кондауров, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.