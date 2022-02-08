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В двух районах Новосибирска изменятся автобусные маршруты — какими будут схемы движения

В Новосибирске появятся новые маршруты

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Автобус <nobr class="_">№ 45</nobr> будет ходить с интервалом в <nobr class="_">15 минут</nobr>

Автобус № 45 будет ходить с интервалом в 15 минут

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В Новосибирске изменят схемы движения автобусов в Советском и Первомайском районах. На некоторых маршрутах увеличится количество подвижного состава.

— С 21 февраля будет организовано два новых кольцевых автобусных маршрута — № 65 и 65а, которые будут увязывать микрорайон «Щ» с Академгородком — верхней и нижней зоной — и Нижней Ельцовкой. Таким образом мы увяжем все точки притяжения правобережной части Советского района, — рассказал 8 февраля на аппаратном совещании Владимир Кондауров, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Автобусы № 65 и 65а будут двигаться по одному маршруту, но в разных направлениях

Автобусы № 65 и 65а будут двигаться по одному маршруту, но в разных направлениях

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На маршруте автобуса № 8 увеличится количество единиц с 6 до 20, на маршруте № 36 — с 4 до 18. Также с третьего квартала этого года может измениться схема движения.

На маршруте <nobr class="_">№ 8</nobr> будет работать больше автобусов

На маршруте № 8 будет работать больше автобусов

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— Предлагается скорректировать путь следования маршрута № 36 с правобережной части Советского района по Бердскому шоссе, через Бугринский мост на площадь Карла Маркса, метро «Студенческая», — рассказал Владимир Кондауров.

Автобус <nobr class="_">№ 21</nobr> больше не будет двигаться по Первомайской улице

Автобус № 21 больше не будет двигаться по Первомайской улице

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На маршруте № 21 количество подвижного состава увеличится с 7 до 14. Участок движения с улицы Первомайской перенесут на улицы Эйхе и Героев Революции, дальше автобус будет двигаться по действующей схеме. Изменения будут внесены с 21 февраля.

Интервал движения на маршрутах сократится

Интервал движения на маршрутах сократится

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С 21 февраля перестанет действовать маршрут № 69. Маршруты № 68 и 20 объединят. Путь следования будет проходить от станции Матвеевка по Одоевского, Вересаева, Нахимова, с выходом на Первомайскую, далее — Бердское шоссе, Бугринский мост, Ватутина, площадь Карла Маркса.

В декабре в Новосибирск привезли партию новых автобусов. Недавно они вышли на линию и начали перевозить пассажиров в Советском районе. Один из местных жителей поделился с НГС своими впечатлениями от этого транспорта.

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