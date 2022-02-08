В двух районах Новосибирска изменятся автобусные маршруты — какими будут схемы движения

В Новосибирске изменят схемы движения автобусов в Советском и Первомайском районах. На некоторых маршрутах увеличится количество подвижного состава.
— С 21 февраля будет организовано два новых кольцевых автобусных маршрута —
На маршруте автобуса
— Предлагается скорректировать путь следования маршрута
На маршруте
С 21 февраля перестанет действовать маршрут
В декабре в Новосибирск привезли партию новых автобусов. Недавно они вышли на линию и начали перевозить пассажиров в Советском районе. Один из местных жителей поделился с НГС своими впечатлениями от этого транспорта.