«Не только пищат, но и разговаривают»: новосибирец протестировал новые маленькие автобусы, которые ходят по городу

C 1 февраля на 72-м маршруте (единственном, который ходит в поселки Кирова и Геологов) работают новые автобусы «ПАЗ Вектор Некст». Причем количество машин увеличили с трех до четырех, а пиковые интервалы сократились до 21–22 минут. К сожалению, часы работы изменились незначительно. Первый рейс из поселка Геологов в 06:55, последний — в 20:54. В обратном направлении всё еще хуже: последний рейс от Общественного торгового центра (ул. Демакова) в 20:11, а с Морского проспекта автобус уходит в 20:30. Дальше для жителей поселка Кирова наступает «комендантский час». Ведь половина девятого вечера — это рано даже для тех, кто едет с работы, не говоря о желающих посидеть в кафе или сходить на концерт, в кино.

Исправить этот недостаток можно, но для этого нужно ввести двухсменную работу водителей, что для некоторых городов уже давно норма. Но, к сожалению, сейчас в ПАТП-4 водителей мало, и хватает их только на одну смену, ограничивающую время начала и окончания работ по трудовому кодексу. Хотелось бы верить, что в будущем проблему решат.

