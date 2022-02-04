«Не только пищат, но и разговаривают»: новосибирец протестировал новые маленькие автобусы, которые ходят по городу

В Новосибирске понемногу обновляется автобусный парк, на некоторых маршрутах теперь есть даже пазики — модель автобуса, от которой в Новосибирске уже отвыкли. В декабре новый транспорт приняли в ПАТП-4, 50 новых автобусов будут обслуживать областные маршруты и городские с небольшим пассажиропотоком. По сравнению с привычными новосибирцам НЕФАЗами, выглядят пазики очень компактно и небольшой салон может показаться тесным. Но благодаря новому транспорту можно вернуть маршруты, где запускать большие автобусы было невыгодно. Житель Академгородка, общественник Дмитрий Кречетов протестировал новый транспорт и рассказал про его достоинства и недостатки. Далее — от первого лица.
C 1 февраля на 72-м маршруте (единственном, который ходит в поселки Кирова и Геологов) работают новые автобусы «ПАЗ Вектор Некст». Причем количество машин увеличили с трех до четырех, а пиковые интервалы сократились до 21–22 минут. К сожалению, часы работы изменились незначительно. Первый рейс из поселка Геологов в 06:55, последний — в 20:54. В обратном направлении всё еще хуже: последний рейс от Общественного торгового центра (ул. Демакова) в 20:11, а с Морского проспекта автобус уходит в 20:30. Дальше для жителей поселка Кирова наступает «комендантский час». Ведь половина девятого вечера — это рано даже для тех, кто едет с работы, не говоря о желающих посидеть в кафе или сходить на концерт, в кино.
Исправить этот недостаток можно, но для этого нужно ввести двухсменную работу водителей, что для некоторых городов уже давно норма. Но, к сожалению, сейчас в ПАТП-4 водителей мало, и хватает их только на одну смену, ограничивающую время начала и окончания работ по трудовому кодексу. Хотелось бы верить, что в будущем проблему решат.
«Вектор Некст» — автобус средней вместимости (длина — 8,8 метров, 23 места). Компоновка с передним расположением мотора, низкопольной площадкой сзади. В некотором роде это упрощенная и осовремененная версия легендарного советского ЛиАЗ-677, который, думаю, помнят многие. Из плюсов — стеклопакеты на окнах, кондиционер, низкий пол. Из минусов — неудобные ступеньки к средней части салона. На задней площадке из-за высокой оконной линии чувствуешь себя как будто в яме. Сидений на низком полу нет, даже откидных, в середине и в передней части салона тесно, между сидениями узкий проход. Неудобно расположены кнопки и поручни. У автобуса ручная коробка передач, при том что еще на ЛиАЗе-677 был автомат.
На задней площадке из-за ее низкого расположения водитель совершенно не видит в зеркала детей и людей малого роста. Из-за этого сегодня мой сын проехал остановку. Водитель открыл дверь, увидел в зеркало, что никого нет (на самом деле был), и сразу же закрыл прямо у него перед носом. Всё закончилось благополучно: вышел на следующей и вернулся пешком. Но детям и людям низкого роста о желании выйти лучше информировать водителей кнопкой, а водителям — привыкать ориентироваться не только по зеркалам, но и по камерам и монитору (они там есть).
На мой взгляд, качество сборки элементов салона неважное, например, двери скрипят и неплотно закрываются, да и в целом внешний вид на троечку, особенно по сравнению с новыми НефАЗами. Производитель говорит про низкую цену — автобус стоит около 7 миллионов рублей — но, на мой взгляд, лучше бы доплатили, но модели были бы более качественными.
Из новых фишек — валидаторы, но теперь они не только пищат, но и разговаривают. Честно говоря, несколько раздражает. Но с другой стороны, теперь людям точно понятно, прошла оплата или нет. Табло в салоне показывает температуру внутри салона и на улице, но значения какие-то странные: +40 в салоне и +14 «за бортом». Реально, конечно, градусов на 20–25 ниже.
Но дело даже больше не в технических минусах. Главный — все-таки организационный. Маршрут дублируется другими маршрутами на 75%. Я ехал около 18:00, других автобусов перед нами не было, поэтому пассажиров хватало. Но следующий рейс был как раз после автобусов
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