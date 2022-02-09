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Станция «Площадь Маркса» стала лидером по пассажиропотоку в новосибирском метро — почему так?

На станцию приходится почти 19% пассажиров всей подземки

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Метрополитен подвел итоги за 2021 год

Метрополитен подвел итоги за 2021 год

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В Новосибирске по итогам 2021 года лидером по пассажиропотоку в метро стала станция «Площадь Карла Маркса». На нее приходится 18,9% всего пассажиропотока метрополитена. На втором месте «Заельцовская» с 12,3%, а на третьем — «Площадь Ленина» с 11,8%.

— Следом за лидерами, согласно удельному весу по пассажиропотоку, находятся «Речной вокзал», «Красный проспект» — «Сибирская» и «Студенческая», — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Новосибирска корреспонденту НГС, «Площадь Маркса» уже много лет становится лидером по пассажиропотоку.

— Это левый берег — транзитная точка. «Площадь Маркса» и «Заельцовская» — это конечные станции. Туда стекаются транспортные потоки по схеме, и совершенно логично, что они в себя вбирают этот пассажиропоток, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Вчера стало известно, что новосибирский метрополитен изменил график движения поездов. На обновленное расписание обратил внимание читатель НГС.

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метропассажиропоток
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