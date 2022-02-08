8 февраля вторник
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 75.68
eur 86.52
Тема дняЗа поджог «Сибирского алабая» задержан сотрудник
Все новости
Все новости

Метро Новосибирска перешло на новый график работы из-за коронавируса

Время ожидания рейсов увеличилось на одну минуту

4 192
46Обсудить

Поделиться

Пассажиры пожаловались на задержку рейсов в утренний час пик

Пассажиры пожаловались на задержку рейсов в утренний час пик

Поделиться

Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов. На обновленное расписание обратил внимание читатель НГС.

— Метро удлинило интервалы ожидания поездов. В часы пик — например, в 08:30 утра — интервал между поездами составляет целых 5 минут! При этом проводятся рейды по ношению масок. Какие маски, если все как селедки в бочке? — поделился читатель.

В Новосибирском метрополитене объяснили, что на Ленинской линии подземки было изменено количество поездов. По причине «резкого роста общего количества заболевших COVID-19 и снижения пассажироперевозки» введен вариантный график движения поездов.

— В часы пик утром и вечером сохраняется максимальное количество поездов. Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась, — рассказали в пресс-службе новосибирского метро.

Пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин уточнил НГС, что утренний час пик выпадает с 08:10 до 08:45, а вечерний — с 17:20 до 18:30. Дополнительное время ожидания рейсов распространяется на весь период работы метрополитена.

Как ранее писал НГС, за 2021 год пассажирский поток Новосибирского метрополитена вырос на треть по сравнению с 2020 годом. Услугами подземки воспользовались 75 273,1 тыс. человек. При этом показатели остаются ниже доковидных, когда метрополитен перевозил в течение года более 80 миллионов пассажиров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

метро в Новосибирскеновое расписаниеобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter