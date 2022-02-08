Метро Новосибирска перешло на новый график работы из-за коронавируса

Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов. На обновленное расписание обратил внимание читатель НГС.
— Метро удлинило интервалы ожидания поездов. В часы пик — например, в 08:30 утра — интервал между поездами составляет целых 5 минут! При этом проводятся рейды по ношению масок. Какие маски, если все как селедки в бочке? — поделился читатель.
В Новосибирском метрополитене объяснили, что на Ленинской линии подземки было изменено количество поездов. По причине «резкого роста общего количества заболевших COVID-19 и снижения пассажироперевозки» введен вариантный график движения поездов.
— В часы пик утром и вечером сохраняется максимальное количество поездов. Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась, — рассказали в пресс-службе новосибирского метро.
Пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин уточнил НГС, что утренний час пик выпадает с 08:10 до 08:45, а вечерний — с 17:20 до 18:30. Дополнительное время ожидания рейсов распространяется на весь период работы метрополитена.
Как ранее писал НГС, за 2021 год пассажирский поток Новосибирского метрополитена вырос на треть по сравнению с 2020 годом. Услугами подземки воспользовались