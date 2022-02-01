За 2021 год пассажиропоток в метро вырос на треть

В Новосибирске горожане стали чаще пользоваться метрополитеном — за год пассажиропоток вырос почти на треть.
— Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в прошлом году по уточненным данным составила
В декабре начальник новосибирского метрополитена приводил статистику по пассажиропотоку в прошлые годы: в 2019 году Новосибирский метрополитен перевез больше 80 миллионов пассажиров, с началом пандемии, в 2020 году пассажиропоток упал на 30%.
В 2021 году ситуацию удалось более — менее стабилизировать — достигли 80% уровня 2019 года. По данным новосибирского метрополитена, за 2021 год в метро не пустили 6,5 тысячи пассажиров, потому что они не надели маски.