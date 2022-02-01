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За 2021 год пассажиропоток в метро вырос на треть

Пока он остался меньше, чем до начала пандемии

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В 2021 году новосибирский метрополитен перевез больше 75 тысяч пассажиров

В 2021 году новосибирский метрополитен перевез больше 75 тысяч пассажиров

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В Новосибирске горожане стали чаще пользоваться метрополитеном — за год пассажиропоток вырос почти на треть.

— Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в прошлом году по уточненным данным составила 75,3 тыс человек. В 2020 году было перевезено 58 117,2 тыс пассажиров. Рост пассажироперевозки составил 29,5%, — озвучили цифры в новосибирском метро.

В декабре начальник новосибирского метрополитена приводил статистику по пассажиропотоку в прошлые годы: в 2019 году Новосибирский метрополитен перевез больше 80 миллионов пассажиров, с началом пандемии, в 2020 году пассажиропоток упал на 30%.

В 2021 году ситуацию удалось более — менее стабилизировать — достигли 80% уровня 2019 года. По данным новосибирского метрополитена, за 2021 год в метро не пустили 6,5 тысячи пассажиров, потому что они не надели маски.

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