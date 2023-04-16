«Парни мечтают сходить на свидание с рыжей»: истории красоток с самым сексуальным цветом волос

Их невозможно не заметить в толпе, они по-особенному, мистически притягательны. Мужчины в восторге от рыжих женщин, смотрят на них с благоговением, а женщины завидуют, ведь рыжеволосой красотке достаточно просто моргнуть — и мир у ее ног, ведь они настоящие ведьмы. Выдумка или правда? Такие присказки испокон веков ходят вокруг женщин с медными волосами. Мы решили спросить у них самих, как часто они сталкиваются с предубеждениями на свой счет, действительно ли рыжий добавляет огня в их жизнь и хотелось ли им когда-нибудь избавиться от рыжины.

