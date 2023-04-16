«Парни мечтают сходить на свидание с рыжей»: истории красоток с самым сексуальным цветом волос

Их невозможно не заметить в толпе, они по-особенному, мистически притягательны. Мужчины в восторге от рыжих женщин, смотрят на них с благоговением, а женщины завидуют, ведь рыжеволосой красотке достаточно просто моргнуть — и мир у ее ног, ведь они настоящие ведьмы. Выдумка или правда? Такие присказки испокон веков ходят вокруг женщин с медными волосами. Мы решили спросить у них самих, как часто они сталкиваются с предубеждениями на свой счет, действительно ли рыжий добавляет огня в их жизнь и хотелось ли им когда-нибудь избавиться от рыжины.
Алиса Киба, 33 года
Владелица агентства интернет-маркетинга
— Мне нравится быть рыжей — это такой ведьминский оттенок, который выделяет меня из толпы. Мне нравится быть заметной и яркой, рыжий максимально подчеркивает мою красоту и отражает внутреннее состояние огня, которого у меня очень много. Причем рыжий не мой натуральный — я начала носить его лет с 13–14. Покрасилась, когда занималась бальными танцами, чтобы меня было лучше видно на сцене.
В 19 лет я захотела полностью сменить имидж — был переломный момент в жизни. Перекрасилась в черный, проходила с ним какое-то время и снова вернулась к рыжему, с ним я ощущаю себя собой, ощущаю магию рыжего цвета в виде повышенного внимания к моей персоне.
Считаю, что мужчин привлекает не цвет волос, а энергия женщины. Неважно, блондинка она, брюнетка или рыжая, важно, насколько она наполнена, светится изнутри, внешне соответствуя тому, что у нее внутри.
Я ухаживаю за своими волосами, выбираю качественные дорогие средства, сейчас у меня марка Davines — серия специально для рыжих: шампунь, кондиционер, несмываемый уход и масло для кончиков волос.
Екатерина Арестова, 42 года
Свой салон-ателье
— Я родилась рыжей, это мой натуральный цвет. Правда, я его подкрашиваю, потому что природный пигмент не такой насыщенный, как мне хотелось бы, смотрится не настолько ярко и эффектно. Рыжий быстро вымывается, у меня очень сложный уход за волосами, вкладываются серьезные средства в то, чтобы волосы смотрелись красиво.
Рыжий выделяет меня среди других людей, я к этому давно привыкла. Сама я тоже всегда обращаю внимание на рыжих — увижу девушку с красивыми волосами, обернусь ей вслед. Рыжие люди — они другие, уникальные — всего 1–2% в мире, они готовы бросать вызов вселенной, готовы показывать, что из себя представляют.
Рыжая — обязательно ведьма или стерва, жди от рыжей всего, она что угодно может выкинуть. С такими стереотипами сталкивалась, да. У рыжих буйный своенравный характер. По моим наблюдениям, мужчины с опаской относятся к рыжеволосым девушкам, мы их скорее пугаем. Только уверенные в себе мужчины могут общаться и общаются с нами. Не каждый рискнет, потому что боится.
Кристина Мишалкина, 33 года
Редактор в ИОМ «Анкетолог»
— Рыжий — мой ненатуральный цвет, но я ношу его с 8-го класса. В этом цвете ощущаю себя максимально собой и с другими волосами себя даже не представляю, только меняю интенсивность: от светлого до ярко-красного. Всё зависит от настроения.
У меня нет особенного ухода за волосами, мне повезло — классная густота и текстура, много объема. Шампунь, бальзам, маска, стрижка раз в 3 месяца — всё как у всех.
Все любят рыжих — они похожи на пятитысячные купюры. Волосы всегда привлекают внимание, по ним меня замечают и узнают, часто делают комплименты. Многие парни просто мечтают сходить на свидание именно с рыжей девушкой. Такая у нас репутация — огонь. Сталкивалась ли я со стереотипами про рыжих? Ни с какими не сталкивалась, всё, что про нас говорят, — правда!
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