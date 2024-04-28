Не уступил дорогу: жительница Новосибирска пострадала в ДТП на Алтае

От удара оба автомобиля превратились в груду металла Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай











63-летняя жительница Новосибирской области пострадала в смертельном ДТП в Республике Алтай. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.



Авария произошла в 7 часов утра в воскресенье, 28 апреля, в Шебалинском районе. 60-летний житель Владивостока двигался на автомобиле Toyota Corolla в сторону села Камлак. В пути он не уступил дорогу водителю Toyota Carina ED, которым управлял 25-летний местный житель.



От сильного удара Toyota Corolla перевернулась на крышу. Второй автомобиль получил серьезные повреждения боковой части — она оказалась практически полностью уничтожена.



На месте погиб водитель Toyota Corolla. Травмы получили еще два человека — это водитель Toyota Carina ED и его пассажирка, 63-летняя жительница Новосибирской области.



По факту смертельной аварии республиканское управление МВД проводит проверку, по её итогам будет принято процессуальное решение.

