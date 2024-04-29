При проведении маневров: в Новосибирской области тепловоз сошел с рельсов

В Каргатском районе Новосибирской области тепловоз сошел с железнодорожных путей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, в 14 часов, на станции Каргат. Во время проведения маневровых работ на подъездных путях железной дороги произошел сход тепловоза с пути без его опрокидывания.
— Задержек в движении поездов не допущено, — отметили в транспортной прокуратуре.
Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железной дороге. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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