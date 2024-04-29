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Происшествия При проведении маневров: в Новосибирской области тепловоз сошел с рельсов

При проведении маневров: в Новосибирской области тепловоз сошел с рельсов

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП

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Инцидент произошел на станции Каргат

В Каргатском районе Новосибирской области тепловоз сошел с железнодорожных путей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, в 14 часов, на станции Каргат. Во время проведения маневровых работ на подъездных путях железной дороги произошел сход тепловоза с пути без его опрокидывания.

— Задержек в движении поездов не допущено, — отметили в транспортной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железной дороге. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Барнауле молодой отец выбросил дочь с высоты на местном вокзале, а затем бросился бежать от полицейских и попал под поезд. Очевидцы сообщили, что мужчине отрезало ноги.

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Новосибирская область Транспортная прокуратура Поезд Тепловоз
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