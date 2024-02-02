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Точка притяжения: у нового ЛДС в Новосибирске хотят построить футбольный стадион

О планах областной федерации футбола рассказал директор ФК «Новосибирск»

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Ожидание реконструкции стадиона «Спартак» в Новосибирске затянулось на долгие годы

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Новосибирская областная федерации футбола рассматривает возможность строительства нового стадиона у ЛДС «Арена». Эту информацию НГС подтвердил министр спорта региона Сергей Ахапов.

— Проработки такого варианта действительно ведутся федерацией. Но отмечу: никаких окончательных решений по данному поводу на данный момент не принималось, — сказал НГС Ахапов.

Накануне, 1 февраля директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский в эфире радио «Городская волна» сообщил о том, что альтернативой капитального ремонта стадиона «Спартак» может стать строительство нового комплекса, подходящие для него локации в городе есть. Идеальным для нового футбольного стадиона Толоконский назвал место возле «Сибирь-Арены». В эту территорию уже вложены большие средства, рядом есть станция метро, дороги, развязки, парк и другая инфраструктура.

— Конечно, эта идея о Сибирских Лужниках, которая рождалась ещё в прошлом столетии, до сих пор имеет право на жизнь, и можно два таких объекта иметь рядом. Это, мне кажется, будет точкой спортивного притяжения, — заявил Толоконский.

Уточняется, что руководство «Спартака» поддержало идею ремонта трибун и открытия дополнительного сектора.

В пресс-службе ФК «Новосибирск» НГС заявили, что к словам директора клуба им добавить нечего. Дозвониться до директора стадиона «Спартак» для получения комментария на момент публикации не удалось.

Год назад на стадионе «Спартак» сменилось руководство: генеральным директором стадиона стал бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов. Перестановки на «Спартаке» начались в 2022 году. Тогда встал вопрос о возможной приватизации стадиона, но мэрия опровергла это.

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