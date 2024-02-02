Точка притяжения: у нового ЛДС в Новосибирске хотят построить футбольный стадион

— Проработки такого варианта действительно ведутся федерацией. Но отмечу: никаких окончательных решений по данному поводу на данный момент не принималось, — сказал НГС Ахапов.



Накануне, 1 февраля директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский в эфире радио «Городская волна» сообщил о том, что альтернативой капитального ремонта стадиона «Спартак» может стать строительство нового комплекса, подходящие для него локации в городе есть. Идеальным для нового футбольного стадиона Толоконский назвал место возле «Сибирь-Арены». В эту территорию уже вложены большие средства, рядом есть станция метро, дороги, развязки, парк и другая инфраструктура.

