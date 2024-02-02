Точка притяжения: у нового ЛДС в Новосибирске хотят построить футбольный стадион

Новосибирская областная федерации футбола рассматривает возможность строительства нового стадиона у ЛДС «Арена». Эту информацию НГС подтвердил министр спорта региона Сергей Ахапов.
— Проработки такого варианта действительно ведутся федерацией. Но отмечу: никаких окончательных решений по данному поводу на данный момент не принималось, — сказал НГС Ахапов.
Накануне, 1 февраля директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский в эфире радио «Городская волна» сообщил о том, что альтернативой капитального ремонта стадиона «Спартак» может стать строительство нового комплекса, подходящие для него локации в городе есть. Идеальным для нового футбольного стадиона Толоконский назвал место возле «Сибирь-Арены». В эту территорию уже вложены большие средства, рядом есть станция метро, дороги, развязки, парк и другая инфраструктура.
— Конечно, эта идея о Сибирских Лужниках, которая рождалась ещё в прошлом столетии, до сих пор имеет право на жизнь, и можно два таких объекта иметь рядом. Это, мне кажется, будет точкой спортивного притяжения, — заявил Толоконский.
Уточняется, что руководство «Спартака» поддержало идею ремонта трибун и открытия дополнительного сектора.
В пресс-службе ФК «Новосибирск» НГС заявили, что к словам директора клуба им добавить нечего. Дозвониться до директора стадиона «Спартак» для получения комментария на момент публикации не удалось.
Год назад на стадионе «Спартак» сменилось руководство: генеральным директором стадиона стал бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов. Перестановки на «Спартаке» начались в