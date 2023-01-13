Бывший вице-мэр возглавил стадион «Спартак» в Новосибирске

Генеральным директором стадиона «Спартак» в Новосибирске стал Анатолий Корнилов. Ранее он был вице-мэром и возглавлял Центральный район. Информацию о назначении НГС подтвердили в пресс-службе «РАТМ-Холдинга», которому принадлежит часть акций стадиона. Еще 44% акций принадлежат мэрии.
Анатолий Корнилов вступил в должность 11 января. В пресс-службе добавили, что выбрали его кандидатуру в том числе за управленческие качества.
До этого стадион возглавлял Михаил Федотов, который проработал на должности менее года. При этом в «Контур.Фокусе» он до сих пор числится генеральным директором.
Анатолий Корнилов с 1977 года по 2014 год работал в горисполкоме и мэрии Новосибирска.
С 2004 года Корнилов занимал должность заместителя мэра Новосибирска (курировал организационное и правовое обеспечение, кадровую политику, обеспечение общественной безопасности, взаимодействие с общественными объединениями, правоохранительными органами и органами военного управления), ранее также возглавлял администрацию Центрального района.
Перестановки на «Спартаке» начались в 2022 году. Тогда встал вопрос о возможной приватизации стадиона, но мэрия опровергла это.