Бывший вице-мэр возглавил стадион «Спартак» в Новосибирске

Анатолий Корнилов вступил в должность 11 января. В пресс-службе добавили, что выбрали его кандидатуру в том числе за управленческие качества.

До этого стадион возглавлял Михаил Федотов, который проработал на должности менее года. При этом в «Контур.Фокусе» он до сих пор числится генеральным директором.