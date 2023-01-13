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Бывший вице-мэр возглавил стадион «Спартак» в Новосибирске

Он приступил к обязанностям уже в январе

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Стадион «Спартак» принадлежит мэрии и «РАТМ-Холдингу»

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Генеральным директором стадиона «Спартак» в Новосибирске стал Анатолий Корнилов. Ранее он был вице-мэром и возглавлял Центральный район. Информацию о назначении НГС подтвердили в пресс-службе «РАТМ-Холдинга», которому принадлежит часть акций стадиона. Еще 44% акций принадлежат мэрии.

Анатолий Корнилов вступил в должность 11 января. В пресс-службе добавили, что выбрали его кандидатуру в том числе за управленческие качества.

До этого стадион возглавлял Михаил Федотов, который проработал на должности менее года. При этом в «Контур.Фокусе» он до сих пор числится генеральным директором.

Анатолий Корнилов с 1977 года по 2014 год работал в горисполкоме и мэрии Новосибирска.

С 2004 года Корнилов занимал должность заместителя мэра Новосибирска (курировал организационное и правовое обеспечение, кадровую политику, обеспечение общественной безопасности, взаимодействие с общественными объединениями, правоохранительными органами и органами военного управления), ранее также возглавлял администрацию Центрального района.

Перестановки на «Спартаке» начались в 2022 году. Тогда встал вопрос о возможной приватизации стадиона, но мэрия опровергла это.

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СпартакМэрия НовосибирскаСпорт
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