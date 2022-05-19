Мэр Новосибирска объяснил, ждет ли стадион «Спартак» приватизация
Анатолий Локоть признал проблему содержания спортивного объекта
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг информацию о приватизации акций стадиона «Спартак».
Двумя днями ранее о такой возможности заявили в Департаменте земельных и имущественных отношений, писал «Сибкрай». Продажа доли в стадионе упоминалась в презентации начальника департамента Георгия Жигульского. Из него следовало, что доля в «Спартаке» в будущем может быть приватизирована.
Городу принадлежит 46,3% акций стадиона «Спартак».
— Вопрос о дальнейшем содержании стадиона «Спартак» сегодня есть. Но вопроса о приватизации акций муниципалитета не стоит. В прогнозном плане этого нет, — отметил мэр Новосибирска во время пресс-конференции 19 мая.
Остальные акции (56,34%) стадиона «Спартак» принадлежат ЗАО «Ратм-Холдинг». В головном офисе компании заявили НГС, что хотели бы сохранить назначение спортивной площадки, добавив, что конкретных предложений о покупке акций муниципалитета они не получали.
— Рассматривать возможность приобретения акций ОАО «Стадион "Спартак"», принадлежащих мэрии, целесообразно, если будет сформировано конкретное предложение, в котором обозначат условия продажи. Поскольку решение в мэрии не принято, никакой официальной информации в «Ратм-Холдинг» не поступало, — заявили НГС в пресс-службе «Ратм-Холдинг».
Ранее стадион «Спартак» был домашней ареной для ФК «Сибирь». В 2020 году Арбитражный суд Новосибирской области признал клуб банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. В суд на банкротство клуба подал владелец стадиона «Спартак».