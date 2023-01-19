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«Набрал 40 литров»: в Новосибирске выстроилась огромная очередь за святой водой

Люди стоят у Вознесенского собора

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На территории собора собрались десятки человек

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Сегодня днем, 19 января, в Новосибирске выстроилась большая очередь у Вознесенского собора на улице Советской. Люди пришли за святой водой — это традиция связана с Крещением.

Некоторые прихожане стоят в очереди почти час:

— Тут приятно стоять, даже не знаю, сколько тут точно. Минут 40, — рассказала одна из прихожанок.

Люди приносят по несколько пустых бутылок и канистр, чтобы запастись святой водой

Люди приносят по несколько пустых бутылок и канистр, чтобы запастись святой водой

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— Набрал 40 литров. На весь коллектив. На работу, — рассказал еще один новосибирец.

— Это такая традиция. Прихожу почти каждый год. Раньше была инструкция, как использовать надо. Еще можно в течение года набирать в часовне, — сообщила другая сибирячка, Елена.

Сегодня по традиции новосибирцы совершают омовение в проруби. НГС следит за этим в онлайн-трансляции. Большой репортаж о купаниях можно прочитать здесь.

КрещениеСвятая водаСоборЦерковь
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