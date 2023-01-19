«Набрал 40 литров»: в Новосибирске выстроилась огромная очередь за святой водой

Сегодня днем, 19 января, в Новосибирске выстроилась большая очередь у Вознесенского собора на улице Советской. Люди пришли за святой водой — это традиция связана с Крещением.
Некоторые прихожане стоят в очереди почти час:
— Тут приятно стоять, даже не знаю, сколько тут точно. Минут 40, — рассказала одна из прихожанок.
— Набрал 40 литров. На весь коллектив. На работу, — рассказал еще один новосибирец.
— Это такая традиция. Прихожу почти каждый год. Раньше была инструкция, как использовать надо. Еще можно в течение года набирать в часовне, — сообщила другая сибирячка, Елена.
Сегодня по традиции новосибирцы совершают омовение в проруби. НГС следит за этим в онлайн-трансляции. Большой репортаж о купаниях можно прочитать здесь.