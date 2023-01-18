Как новосибирцы празднуют Крещение Господне — онлайн-трансляция НГС

На «Затоне» установлены палатки, в которой есть чай, пирожки, печенье. Также новосибирцы могут отогреться в них после проруби и переодеться перед окунанием.
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На «Затоне» люди готовятся к крестному ходу.
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Мы спросили у врачей и священников, какие самые частые ошибки допускают россияне в крещенские праздники. Посмотреть список вы можете по ссылке.
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Пока все желающие окунуться стоят на стоянке на «Затоне». На пляже начинает собираться очередь. Как рассказывает корреспондент Анна Богданова, в очереди есть несколько детей.
— Родители говорят, что дети сами захотели. Причем дети сами попросили прийти. Родители отговаривали, но дети увидели, что так окунаются, и решили сделать так сами, — передает с места событий Анна Богданова.
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Куда слать фото и видео
Корреспонденты НГС ждут ваших фото и видео с Крещения. Если вы решились окунуться в прорубь или просто прогуливаетесь рядом, то напишите нам.
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Фотокорреспондент НГС находится в Искитимском районе на святом источнике в Чернореченском поселке. Там купель начала работать в 22:00.
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На «Затоне» верующие начали строиться в очереди еще в 22:50. Некоторые новосибирцы ходят на эту купель уже не первый год. Как они передают нашему корреспонденту, в прошлом году было прохладнее, но сегодня немного мешает ветер.
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В 23:45 на «Затоне» начнется крестный ход, передает корреспондент НГС.
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В Новосибирске немного похолодало, и сейчас, по данным «Яндекс.Погоды», в городе -16 градусов. Температура воздуха поднимется к утру до -13 градусов.
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На местах официальных купелей работают городские службы: МЧС, скорые помощи, полиция. МЧС по Новосибирской области призывает жителей не пользоваться купелями, которые организованы самостоятельно. Это может привести к трагичным последствиям.
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На «Затоне» уже начинают собираться люди. Как передает корреспондент НГС Анна Богданова, место, где расположена купель, украсили к празднику.
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В Новосибирской области 19 января будут работать 29 купелей, но не все из них будут работать в ночью. В Новосибирске две купели открылись в 22:00 — на «Затоне» и на пляже «У моря Обского». Также в ночь работают купели в поселке Кольцово, в селе Мереть, на озере Красном, в Колывани, в Совхозном сельсовете, на святом источнике в Чернореченском поселке, в Маслянино, Тогучине, Краснозерском и в Усть-Таркском.
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