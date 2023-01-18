Как новосибирцы празднуют Крещение Господне — онлайн-трансляция НГС

Пока все желающие окунуться стоят на стоянке на «Затоне». На пляже начинает собираться очередь. Как рассказывает корреспондент Анна Богданова, в очереди есть несколько детей.



— Родители говорят, что дети сами захотели. Причем дети сами попросили прийти. Родители отговаривали, но дети увидели, что так окунаются, и решили сделать так сами, — передает с места событий Анна Богданова.