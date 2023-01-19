«Это непередаваемое ощущение». Репортаж с крещенских купаний — плачущие дети, маты в проруби и завораживающая молитва

В Крещение сотни новосибирцев приходят окунуться в прорубь — одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. В этом году главная ночная прорубь была в Затоне — очередь из желающих отпраздновать Крещение растянулась на десятки метров, люди занимали места за полтора часа до Крестного хода. Журналисты НГС в этом году не стали окунаться в прорубь (в прошлом году такой опыт был), но порадовались за смельчаков и посочувствовали сомневающимся. Каким было Крещение в 2023 году — читайте в нашем репортаже. Сильно впечатлительным советуем накинуть плед и налить чашку горячего чая.
В этом году окунуться в прорубь в крещенскую ночь можно было в Затоне и на пляже «Бумеранг». Точнее наверняка были еще где-то — река большая, водоемов много. Но в таких вещах лучше не рисковать — если окунаться в ледяную воду, то хотя бы под присмотром спасателей.
Около одиннадцати вечера у купели в Затоне почти не осталось свободных мест на парковке — из заведенных машин доносилась громкая музыка, аромат беляшей и шаурмы настраивал на праздничную атмосферу. Хотя называть происходящее праздником как-то не хотелось. Скорее, традиция, испытание, таинство — в том, что к этому действию у людей диаметрально противоположное отношение, наверное, тоже есть какая-то загадка.
Ледяной светящийся крест над рекой, иконы, прорубь с деревянной лестницей и переливающаяся под прожекторами кристально чистая вода. Перед купелью кучи сена, настеленные на снег бывалые ковры и столик для того, чтобы поставить свечи для молитвы. По правую и левую сторону от проруби — палатки, где можно переодеться и напиться чаю.
— Ощущения непредсказуемые. Мы уже не в первый раз, это вошло в привычку. Есть святой праздник и охота испытать все эти ощущения — прочиститься, — поделилась стоящая в начале очереди женщина. — Сначала, когда заходишь, прохладненько, конечно. Когда окунаешься в третий раз, уже на последнем издыхании. Выбегаешь, начинается покалывание.
На теме грехов сибиряки предпочитают не заострять внимание: ну есть и есть, у кого их нет, если что-то смоется, то хорошо, но просто хочется какой-то встряски.
Очищение и просветление — главные мотивирующие факторы, о которых чаще всего упоминали стоящие в очереди. Кто-то был готов настолько, что заранее стоял в халате — подумаешь, -15.
Свистящий микрофон перед Крестным ходом настраивал на торжество — снующие туда-сюда корреспонденты, представители разных служб, спасатели. После полуночи с каждой минутой праздничная суета давалась все тяжелее — в Новосибирске было хоть не минус 30, как Красноярске, но все равно не жарко.
Крестный ход, освящение купели, молитвы. Для человека, который редко бывает в церкви (мягко говоря), ощущения странные. Потом вся эта странность переходит на какой-то новый уровень — суета как будто улетает на другой берег реки, где видны яркие огни многоэтажек, хочется замереть и уловить момент — подумать, подышать, почувствовать.
А может быть набраться терпения перед тем, как к проруби понесут плачущих детей.
— Заходи, говорю, — требовательно говорит одетая женщина своей дочери и начинает снимать ее на телефон.
Пухлая девочка лет 12–13 упирается и говорит, что «ни за что», а потом все-таки заходит в купель и окунается. Возможно, она и так не привыкла сдерживаться в выражениях, но в этот раз бранные слова ребенка звучали гармонично, хоть и неуместно — люди в толпе ей очень сочувствовали.
Как трясутся от холода даже накачанные мускулы у мужчин в сланцах, видно издалека. Мужчин, кстати, заметно больше, чем женщин. Окунувшись с головой в ледяную воду, они поднимают кулаки как боксеры и фотографируются на фоне ледяного креста. Не все, но многие.
— С праздником всех, с Рождеством, — ошибается один из окунувшихся.
Наверное, не просто так. «Очиститься», «снять негатив», «просветиться» — мысль, ассоциирующаяся с Рождеством. Рождеством какой-то новой энергии — про энергию чаще упоминают женщины. Одна из них рассказывает своей знакомой, что купание в проруби, вот это таинство, сняло какие-то барьеры, дало новую энергию, и через какое-то время она смогла забеременеть.
— Папа, папа! — испуганно кричит маленький ребенок на руках у родственника крепкого мужчины, который заходит в прорубь.
Где-то в толпе доносится жуткий крик ребенка лет 8, который умоляет отца не нести его «туда». Спасатели попросили пропустить их без очереди, через две минуты мальчик наконец-то в теплой палатке.
Большинству на следующий день на работу.
— Как обычно, к 9, — говорит девушка в красивом купальном костюме. — Ничего, буду бодра и весела, это ж не просто так, мы каждый год купаемся, и это непередаваемое ощущение.
— Какие-то колики по телу и в голове как-то…ну здорово, — делится впечатлениями 53-летняя женщина, которая впервые окунулась. — И вот сейчас все лучше и лучше становится.
В купель люди заходят молча и выходят тоже молча — как будто нужно выполнить сложную задачу, не сломаться, выдержать и не упасть лицом в грязь — только в воду. Уже потом, возле палатки, выпив чашку чая, розовощекие новосибирцы поздравляют друг друга с праздником.
— С каким? С очищением, — улыбнулся статный мужчина. — Хочется сейчас нам этого.
НГС ведет онлайн-трансляцию празднования Крещения в Новосибирске — посмотрите, как выглядит знаменитая купель в Искитимском районе, и кто сегодня днем приходит окунуться в городские проруби.