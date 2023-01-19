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Фоторепортаж

«Это непередаваемое ощущение». Репортаж с крещенских купаний — плачущие дети, маты в проруби и завораживающая молитва

Как прошла ночь в Затоне в канун Крещения

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В Затоне купель открыли после полуночи

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В Крещение сотни новосибирцев приходят окунуться в прорубь — одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. В этом году главная ночная прорубь была в Затоне — очередь из желающих отпраздновать Крещение растянулась на десятки метров, люди занимали места за полтора часа до Крестного хода. Журналисты НГС в этом году не стали окунаться в прорубь (в прошлом году такой опыт был), но порадовались за смельчаков и посочувствовали сомневающимся. Каким было Крещение в 2023 году — читайте в нашем репортаже. Сильно впечатлительным советуем накинуть плед и налить чашку горячего чая.

Возле купели установили ледяной крест и снежных ангелов

Возле купели установили ледяной крест и снежных ангелов

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В этом году окунуться в прорубь в крещенскую ночь можно было в Затоне и на пляже «Бумеранг». Точнее наверняка были еще где-то — река большая, водоемов много. Но в таких вещах лучше не рисковать — если окунаться в ледяную воду, то хотя бы под присмотром спасателей.

Люди начали занимать очередь за два часа до открытия купели

Люди начали занимать очередь за два часа до открытия купели

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Около одиннадцати вечера у купели в Затоне почти не осталось свободных мест на парковке — из заведенных машин доносилась громкая музыка, аромат беляшей и шаурмы настраивал на праздничную атмосферу. Хотя называть происходящее праздником как-то не хотелось. Скорее, традиция, испытание, таинство — в том, что к этому действию у людей диаметрально противоположное отношение, наверное, тоже есть какая-то загадка.

Крестный ход начался уже 19-го января

Крестный ход начался уже 19-го января

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Ледяной светящийся крест над рекой, иконы, прорубь с деревянной лестницей и переливающаяся под прожекторами кристально чистая вода. Перед купелью кучи сена, настеленные на снег бывалые ковры и столик для того, чтобы поставить свечи для молитвы. По правую и левую сторону от проруби — палатки, где можно переодеться и напиться чаю.

Освящение воды в купели

Освящение воды в купели

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— Ощущения непредсказуемые. Мы уже не в первый раз, это вошло в привычку. Есть святой праздник и охота испытать все эти ощущения — прочиститься, — поделилась стоящая в начале очереди женщина. — Сначала, когда заходишь, прохладненько, конечно. Когда окунаешься в третий раз, уже на последнем издыхании. Выбегаешь, начинается покалывание.

Многие приходят не в первый раз

Многие приходят не в первый раз

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На теме грехов сибиряки предпочитают не заострять внимание: ну есть и есть, у кого их нет, если что-то смоется, то хорошо, но просто хочется какой-то встряски.

По обе стороны от купели дежурят спасатели

По обе стороны от купели дежурят спасатели

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Очищение и просветление — главные мотивирующие факторы, о которых чаще всего упоминали стоящие в очереди. Кто-то был готов настолько, что заранее стоял в халате — подумаешь, -15.

Чтобы окунуться, особенный дресс-код не нужен

Чтобы окунуться, особенный дресс-код не нужен

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Свистящий микрофон перед Крестным ходом настраивал на торжество — снующие туда-сюда корреспонденты, представители разных служб, спасатели. После полуночи с каждой минутой праздничная суета давалась все тяжелее — в Новосибирске было хоть не минус 30, как Красноярске, но все равно не жарко.

Мужчин в этом году было намного больше

Мужчин в этом году было намного больше

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Крестный ход, освящение купели, молитвы. Для человека, который редко бывает в церкви (мягко говоря), ощущения странные. Потом вся эта странность переходит на какой-то новый уровень — суета как будто улетает на другой берег реки, где видны яркие огни многоэтажек, хочется замереть и уловить момент — подумать, подышать, почувствовать.

Некоторые приехали с детьми и вместе окунались в прорубь

Некоторые приехали с детьми и вместе окунались в прорубь

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А может быть набраться терпения перед тем, как к проруби понесут плачущих детей.

— Заходи, говорю, — требовательно говорит одетая женщина своей дочери и начинает снимать ее на телефон.

Большинство три раза крестится, но кто-то просто проходил купель за две секунды

Большинство три раза крестится, но кто-то просто проходил купель за две секунды

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Пухлая девочка лет 12–13 упирается и говорит, что «ни за что», а потом все-таки заходит в купель и окунается. Возможно, она и так не привыкла сдерживаться в выражениях, но в этот раз бранные слова ребенка звучали гармонично, хоть и неуместно — люди в толпе ей очень сочувствовали.

Дежурили все службы: МЧС, врачи, полиция

Дежурили все службы: МЧС, врачи, полиция

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Как трясутся от холода даже накачанные мускулы у мужчин в сланцах, видно издалека. Мужчин, кстати, заметно больше, чем женщин. Окунувшись с головой в ледяную воду, они поднимают кулаки как боксеры и фотографируются на фоне ледяного креста. Не все, но многие.

Окунуться пришли несколько сотен человек

Окунуться пришли несколько сотен человек

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— С праздником всех, с Рождеством, — ошибается один из окунувшихся.

Наверное, не просто так. «Очиститься», «снять негатив», «просветиться» — мысль, ассоциирующаяся с Рождеством. Рождеством какой-то новой энергии — про энергию чаще упоминают женщины. Одна из них рассказывает своей знакомой, что купание в проруби, вот это таинство, сняло какие-то барьеры, дало новую энергию, и через какое-то время она смогла забеременеть.

Кто-то не побоялся окунаться с головой — говорят, именно так и нужно

Кто-то не побоялся окунаться с головой — говорят, именно так и нужно

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— Папа, папа! — испуганно кричит маленький ребенок на руках у родственника крепкого мужчины, который заходит в прорубь.

Перед открытием купели была долгая молитва

Перед открытием купели была долгая молитва

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Где-то в толпе доносится жуткий крик ребенка лет 8, который умоляет отца не нести его «туда». Спасатели попросили пропустить их без очереди, через две минуты мальчик наконец-то в теплой палатке.

Большинство окунувшихся попали в объектив смартфонов

Большинство окунувшихся попали в объектив смартфонов

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Большинству на следующий день на работу.

— Как обычно, к 9, — говорит девушка в красивом купальном костюме. — Ничего, буду бодра и весела, это ж не просто так, мы каждый год купаемся, и это непередаваемое ощущение.

Выпить горячий чай советуют всем окунувшимся, опытные люди приехали со своими термосами

Выпить горячий чай советуют всем окунувшимся, опытные люди приехали со своими термосами

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— Какие-то колики по телу и в голове как-то…ну здорово, — делится впечатлениями 53-летняя женщина, которая впервые окунулась. — И вот сейчас все лучше и лучше становится.

Некоторые признались, что стоять в очереди страшнее, чем сам момент

Некоторые признались, что стоять в очереди страшнее, чем сам момент

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В купель люди заходят молча и выходят тоже молча — как будто нужно выполнить сложную задачу, не сломаться, выдержать и не упасть лицом в грязь — только в воду. Уже потом, возле палатки, выпив чашку чая, розовощекие новосибирцы поздравляют друг друга с праздником.

Большинство считают, что купание в проруби дает хороший заряд энергии на весь год — за этим и пришли

Большинство считают, что купание в проруби дает хороший заряд энергии на весь год — за этим и пришли

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— С каким? С очищением, — улыбнулся статный мужчина. — Хочется сейчас нам этого.

НГС ведет онлайн-трансляцию празднования Крещения в Новосибирске — посмотрите, как выглядит знаменитая купель в Искитимском районе, и кто сегодня днем приходит окунуться в городские проруби.

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