Сексолог назвал 4 неожиданных критерия, которые мужчины оценивают в женщинах на первом свидании, — а вы с ним согласны?

Часто мужчины даже сами для себя не формулируют, что же их привлекло в избраннице. Просто искра, огонь, затмение, и вот вы уже идете под венец (какой кошмар). Но если пытать их хорошенько — выяснится неожиданное: они считают привлекательным совсем не то, что мы. Наши коллеги из Wday.ru узнали у эксперта, что мужчина сразу оценивает на первом свидании.
Психолог-сексолог Дмитрий Гухман считает, что мужчин притягивают женщины, которые внешне соответствуют образу женщины из «его стаи». Когда мужчина видит в женщине те черты лица, которые есть в женщинах из его семьи, он подсознательно считывает ее, как родную.
Дмитрий Гухман — психолог-сексолог, эксперт психологии отношений, женский коуч, спикер в женских сообществах и клубах.
Также эксперт считает, что мужчины на подсознательном уровне проверяют, что у женщины нет проблем со здоровьем и вредными привычками.
— Поэтому не нужно выливать на себя треть флакона духов. Мужчинам нравятся животные триггеры — естественный запах женщины. Сквозь духи он его не почувствует, а вы не почувствуете его. Поэтому обнимайтесь на первом свидании и понюхайте его за ушком, если всё отлично — вы это поймете, — считает психолог.
Кстати, вопреки расхожему мнению, что на первое свидание нужно наряжаться, Дмитрий советует сделать акцент на расслабленности.
— Каждому мужчине важна легкость образа. Не старайтесь удивить мужчину феерическим нарядом. Стиль casual прекрасно подойдет для первой встречи, ведь это еще не свидание, а знакомство, которое дает понять вам обоим, стоит ли продолжать общение, — говорит Гухман.
По мнению сексолога, мужчины обращают внимание и на статус женщины.
— Если у вас есть возможность взять с собой на свидание брендовую, дорогую сумочку, дорогой телефон или вы можете приехать на своем авто — сделайте это обязательно. В голове мужчина сразу всплывают мысли «она может о себе позаботиться, дает себе всё самое лучшее», — заключает эксперт.
Истории самых трешевых свиданий
Чтобы уравновесить силы, добавим ложку дегтя и по поводу неудачных свиданий. Недавно читательницы NGS.RU поделились историями своих самых «запоминающихся» рандеву — публикуем (и сочувствуем).
Екатерина Н., 28 лет
— Самые ужасные свидания — с сайтов знакомств. Помню, как пришла на встречу с парнем в кафе, он заказывает чай и достает из кармана конфетки «Ярче» — к чаю. Под предлогом покурить я вышла и скрылась в ближайшем метро. Кстати, говорят, он до сих пор сидит на сайте, прошло уж лет десять.
Наталья, 32 года
— Это свидание можно описать одной фразой: испанский стыд.
Начиналось всё вполне достойно. Я сидела в заведении с подругой, где к нам подошел официант, принес два коктейля, которые мы не заказывали, и сообщил, что это комплимент от джентльмена за стойкой. Мы с подругой повернулись, увидели приятной внешности мужчину, улыбнулись, поблагодарили. Спустя минут 15 мужчина подошел, представился и пригласил меня на свидание. Сообщив, что не желает быть навязчивым, он взял у меня номер телефона и вежливо откланялся, пообещав позвонить.
Прошла неделя, я успела забыть об этом случае. Раздался телефонный звонок с незнакомого номера — тот самый мужчина с просьбой встретиться, назначил время и место. Я посоветовалась с подругами — стоит ли идти? Получив однозначное «иди, развейся», я собралась.
Первые минут 15 свидания были приличными, пока разговор не зашел о том, кто чем занимается и в какой сфере работает. Мужчина рассказал, что он сексолог-теоретик. После этого все его темы для разговора начали крутиться вокруг секса. Я почувствовала себя неловко. Будучи по натуре вежливым и воспитанным человеком, я начала намекать о смене темы, но не тут-то было. В момент, когда он начал делиться в мельчайших подробностях сценой своего первого интимного опыта, я поняла, что пора бежать.
Я сказала, что разговор мне неприятен, но он меня будто не слышал. Начал задавать вопросы, которые выходят за рамки дозволенного и нарушают личные границы. Я дала понять, что не желаю говорить об этом и хочу уйти, а он как ни в чем не бывало продолжал. «Теоретик» сообщил, что изучает нестандартные техники оргазма, одна из которых — отложенный момент удовольствия спустя полчаса после самого процесса. Я спросила: «Ты шутишь?», а он: «Нет!», и поинтересовался, не хочу ли я принять участие в его проекте.
Это был тот момент, когда в фильмах женщина выплескивает в лицо собеседнику напиток и гордо уходит. Мне очень хотелось так сделать, но я побоялась: человек явно не в себе, неизвестно, как отреагирует. Коротко сказав: «Я ухожу», встала из-за стола и удалилась. Заблокировала его везде, где только можно.
На что обращаем внимание в первую очередь
Семейный психолог Светлана Цветкова привела примеры ситуаций, которые, без сомнения, можно считать тревожным сигналом. Если в ваших зарождающихся отношениях происходит нечто похожее, то задумайтесь, вполне возможно, что ваш спутник или спутница вам не подходят.
Тревожным симптомом можно считать ситуацию, когда партнер откровенно нарушает ваши границы и посягает на личное пространство: не считает нужным спрашивать разрешения, чтобы воспользоваться вашими личными вещами, заглядывает в телефон или компьютер, читает переписки с другими людьми.
Еще один маячок — человек не интересуется вашей жизнью, ему не интересно, где и кем вы работаете, чем занимаетесь, как любите проводить время. Это может говорить о том, что вы как личность ему не нужны, а только как некая функция. Партнер не смотрит в глаза, постоянно в телефоне, занят своими делами даже на свидании.
— Тревожный сигнал — когда у человека случаются приступы агрессии: крик, раздражение, несдержанность или такая крайность как рукоприкладство. Даже если агрессия направлена не в ваш адрес, не стоит оставлять этот момент без внимания. Ситуации, когда партнер пытается прибегнуть к манипуляциям. Например, перестает разговаривать после ссоры, вместо того чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Часто не отвечает на звонки и сообщения. При этом всем видом показывает, что таким образом «наказывает» вас за неугодное поведение, — объясняет психолог.
Среди прочего Светлана Цветкова выделяет излишнюю навязчивость, преследования, слежки, чрезмерную и беспочвенную ревность. Человек часто лжет по пустякам, противоречит сам себе, не исполняет своих обещаний. Если вы замечали что-то из перечисленного (а может быть, и всё вместе), то, скорее всего, вам с этим партнером не по пути.
— Задумайтесь, если вас постоянно критикуют, учат жизни и дают непрошенные советы. Если партнер подавляет вашу волю, желания, диктует свои условия. Если осуждает и обесценивает ваши собственные действия и результаты. Будучи влюбленными, мы часто готовы сделать для любимого человека всё что угодно, отдать всё, что имеем, но должен насторожить тот случай, когда партнер только принимает от вас любые блага, но не спешит дать что-то взамен. Это касается и материальной стороны вопроса, и эмоциональной.
Что еще почитать:
- и в горе, и в радости: 6 фраз — если их каждый день говорить мужчине, он будет счастлив с вами;
- продолжение фраз и поддакивание: 5 неочевидных ошибок на собеседовании, которые вас обесценят. А вы и не заметите;
- эффект якоря: как работает самый популярный прием манипуляторов — с его помощью вас обманывают каждый день.