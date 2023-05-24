Сексолог назвал 4 неожиданных критерия, которые мужчины оценивают в женщинах на первом свидании, — а вы с ним согласны?

— Поэтому не нужно выливать на себя треть флакона духов. Мужчинам нравятся животные триггеры — естественный запах женщины. Сквозь духи он его не почувствует, а вы не почувствуете его. Поэтому обнимайтесь на первом свидании и понюхайте его за ушком, если всё отлично — вы это поймете, — считает психолог.

Кстати, вопреки расхожему мнению, что на первое свидание нужно наряжаться, Дмитрий советует сделать акцент на расслабленности.

— Каждому мужчине важна легкость образа. Не старайтесь удивить мужчину феерическим нарядом. Стиль casual прекрасно подойдет для первой встречи, ведь это еще не свидание, а знакомство, которое дает понять вам обоим, стоит ли продолжать общение, — говорит Гухман.