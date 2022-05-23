Продолжение фраз и поддакивание: 5 неочевидных ошибок на собеседовании, которые вас обесценят. А вы и не заметите

Вот несколько примеров того, что может обесценить вас в процессе интервью.

Заискивание перед собеседником

По опыту эксперта, оно может невольно проявляться в суетливости, поддакивании, предугадывании окончания фразы собеседника. Угодливое поведение с целью добиться расположения часто выглядит неестественно и начинает раздражать.