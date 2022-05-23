Продолжение фраз и поддакивание: 5 неочевидных ошибок на собеседовании, которые вас обесценят. А вы и не заметите

Кандидат, демонстрирующий уверенность в себе, имеет больше шансов получить желаемую работу. Спокойное и последовательное поведение соискателя внушает безопасность и самому рекрутеру, что он не ошибся в выборе. Но иногда достаточно одной неверной фразы на собеседовании, чтобы образ успешного кандидата разрушился. Наши коллеги из Wday.ru спросили о главных ошибках соискателей директора сервиса по подбору сотрудников Марину Запольскую.
Марина Запольская — генеральный директор сервиса по подбору сотрудников Talentgrator. Эксперт в области рекрутинга с
Вот несколько примеров того, что может обесценить вас в процессе интервью.
Заискивание перед собеседником
По опыту эксперта, оно может невольно проявляться в суетливости, поддакивании, предугадывании окончания фразы собеседника. Угодливое поведение с целью добиться расположения часто выглядит неестественно и начинает раздражать.
Излишняя скромность
— Особенно скромность в отношении своего опыта и знаний. Если вам сложно дать оценку своему уровню английского языка, степенью владения программой или стрессоустойчивости, говорите языком фактов. Например, «веду переписку на английском, участвую в обсуждении сделок», «в программе X работал с модулем «Склад и логистика»», «в ситуации, когда не получается уложиться в дедлайн, поступаю следующим образом…» и так далее, — советует Марина Запольская.
Негативные отзывы
Также, по мнению эксперта, не стоит плохо отзываться о работе в бывших командах или о действиях прошлых руководителей. Большинство нанимающих менеджеров сразу проецируют это на себя. Никому не приятно, если о нем будут отзываться плохо.
Раздраженные ответы
Некоторые рекрутеры задают каверзные вопросы или вопросы с непонятной целью. Да, это не очень приятно, но постарайтесь держать себя в руках и не раздражаться. В психологии есть такой прием, как обличение манипуляции.
— Например, у меня был клиент, который задавал вопросы кандидатам: «Кто ваши родители по профессии и из полной ли вы семьи?» Очевидно, что никакого отношения к вакансии данные вопросы не имеют. Опираясь на собственные установки или даже травмы из детства, интервьюер хочет сделать выводы о кандидате, что давно уже называют вуду–рекрутингом. Есть несколько вариантов ответа на такие вопросы. Можно сказать коротко и прямо. Особенно если родители — представители классических или, наоборот, интересных профессий. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос по личным причинам, спокойно и доброжелательно скажите: «Ответ на данный вопрос вряд ли поможет раскрыть, какой я специалист и подойду ли команде. Позвольте, я расскажу о том, как я…», — объясняет Марина.
Дальше уместно рассказать о том, как вы, например, справились со стрессовой ситуацией, подойдет интересная рекламная кампания, заключение контракта в сложных обстоятельствах и так далее. Также эксперт не рекомендует отвечать: «Я не общаюсь с родителями». Это вызовет еще больше вопросов.
Давление на жалость
Поиск работы не тот случай, где этот прием может себя оправдать. Забудьте о фразе: «Мне очень нужно работа, возьмите меня, пожалуйста». Вместо нее можно использовать другие приемы, которые с достоинством покажут вашу заинтересованность в вакансии: приезд на интервью в другой город или страну за свой счет, выполнение тестового задания более подробно, чем требуется (только обязательно подчеркните это, чтобы проверяющий не сделал вывод, что вы не поняли задание), предоставление контактов людей, которые могут вас порекомендовать и рассказать о вашей работе (в идеале — бывших руководителей).
Также было бы очень здорово написать письмо рекрутеру или нанимающему менеджеру после интервью и поблагодарить за общение, еще раз напомнив, почему вы отвечаете требованиям вакансии.
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