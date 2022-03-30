Личный опыт: как я переехала в Израиль и пошла служить в армию, — публикуем откровенный дневник солдата Насти

Чтобы получить должность в боевых войсках, требовалось специальное разрешение от родителей. С этим бы проблем не возникло, мама и папа готовы были дать согласие. Но в итоге всё пошло не по плану — в начале декабря позвонила командир и сообщила, что меня распределили в МЧС. На радостях я рассказала новость друзьям и близким, очень гордилась тем, что смогу помогать людям. А спустя некоторое время приказ отменили, и я оказалась в рядах военной полиции. К счастью, туда никакие разрешения не были нужны.



Поначалу я насторожилась, ведь военную полицию солдаты не любят. Даже за мелкие проступки от нас они могут получить серьезные штрафы или даже остаться на базе без выходных на целый месяц. За более серьезные нарушения можно попасть в армейскую тюрьму. У меня таких косяков не было, лишь однажды я нарвалась на штраф.

Февраль 2021 года

На протяжении трех следующих месяцев я проходила курс молодого бойца военной полиции. Об этом подразделении в Израиле даже сняли популярный сериал. Я не успела его посмотреть, поэтому понятия не имела, что меня ждет.

В первые дни командиры на нас постоянно кричали. Половину приказов из-за своего плохого иврита я просто не понимала, поэтому думала, что меня это не касается. Всё нужно было делать быстро, например за 7 минут почистить ботинки, за 12 минут убрать комнату, столько же времени давали на то, чтобы переодеться в спортивную форму. Звучит несложно, если не знать, что жили мы на четвертом этаже и постоянно бегали из комнаты на улицу и обратно.

Оказалось, что один из самых ценных навыков в армии — умение стоять по стойке «смирно». Иногда мы стояли по несколько часов подряд, за это время разрешалось только попить немного воды и почесать нос. Все лекции мы тоже слушали стоя на улице. Если кто-то сильно уставал, разрешали присесть на землю. Сразу скажу, что в декабре, например, это так себе удовольствие.

По уставу у солдат должно быть две перемены в день по 30 минут. В это время можно было заняться своими делами — постоять в курилке, залипнуть в телефоне и т. д . Накосячишь — остаешься без долгожданного перерыва. Иногда командиры просто забывали нас отпустить, поэтому приходилось тайком сидеть в соцсетях после отбоя.

Неудивительно, что мне всё время хотелось спать. Каждый день в 6 утра нужно было присутствовать на построении одетой по форме и в начищенных ботинках. За любой проступок могли наказать. Однажды я ушла в туалет, забыв автомат в комнате. Командир это заметил и молча сделал какую-то запись у себя в телефоне. На тот момент мы уже около трех недель сидели на базе без выходных, и я переживала, что из-за такой мелочи меня могут не отпустить домой. К счастью, всё обошлось.

Позже я стала замечать, что старшие по званию почему-то стараются не повышать на меня голос. Когда мы наконец поближе познакомились со своими командирами, я спросила, почему они кричали на всех, кроме меня. Ответ удивил: «Не смогли, потому что ты для нас слишком взрослая». Напомню, мне тогда было всего 23 года.

Март 2021 года

Первые полгода в армии оказались самыми сложными. Поначалу я рыдала из-за всякой ерунды. Например, из-за того, что не могла пойти полежать, когда у меня болел живот. Во время одного из обследований у меня обнаружили непереносимость лактозы. Это значило, что завтраки и ужины я вынуждена была пропускать из-за того, что они в основном состояли из молочных блюд. Зато после отбоя могла наброситься на чипсы и сладости и прочие вредности, за что желудок, конечно, не говорил спасибо.

Май 2021 года

Мы служим на границе с Палестиной. Проверяем документы и принимаем решения о том, смогут ли граждане соседнего государства войти в Израиль. Иногда выходим на смены и патрулируем границы.