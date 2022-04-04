«Я всё делаю быстро»: 10 фраз на собеседовании, после которых вас точно не возьмут на работу

Многие из нас грезят о работе мечты. Чтобы и коллектив был дружным и профессиональным, и начальник адекватным, и обязанности строго по функционалу, и зарплата по заслугам. Найти такое место сложно, но можно. Претендентов на него обычно достаточно. Вот тут-то и срабатывает закон везения. О том, как правильно подготовиться к собеседованию и произвести нужное впечатление, Wday.ru рассказал психолог Егор Смирнов.
Егор Смирнов — тренер по эмоциональному интеллекту. Модератор команд, психолог. Член Профессиональной психотерапевтической лиги. Специалист эмоционально-образной терапии, управленческий коуч Международного эриксоновского университета коучинга.
Дыши и будь честен
Эксперт советует приходить на собеседование заранее, а за последние 100 метров до назначенного места встречи рекомендует замедлить шаг и постараться дышать в такт ходьбе. Так, незаметно для себя, вы приведете мысли в порядок и сами успокоитесь.
— Не нужно летать в облаках, строить планы и мечтать в этот момент, постарайтесь вести себя как можно естественней. Есть такой лайфхак — если вы действительно сильно волнуетесь и никак не можете привести себя в нормальное состояние, то скажите об этом прямо: «Я сейчас очень волнуюсь, потому что так долго работал/а на одном месте и давно не ходил/а на собеседования», — советует психолог.
«Мы вам не перезвоним»
Бывает так, вроде всё делаете правильно: приходите заранее, одеты соответственно случаю, даже пол и возраст совпадает с запросом работодателей, а в итоге берут совсем не вас. Возможно, вы совершаете ошибки на собеседовании, о которых даже не подозреваете. Иногда мы так увлекаемся рассказом о своей бывшей работе, что не замечаем, как выставляем себя в нелестном свете. Например, такие фразы-табу точно испортят собеседование.
«На прошлой работе сотрудники странные были, а начальник вообще себе на уме: если без настроения, то достанется всем, еще и совещания проводить любил. Бывало, засядем часа на два, он потом домой-то вовремя уходил, а нам всем задерживаться приходилось», — эти суждения покажут вас, как вечно недовольного и некоммуникабельного сотрудника.
«Я всегда быстро делал/а свою работу и мне совсем не нравилось пересиживать лишние часы в офисе, но приходилось», — для вашего будущего руководства быстро может быть не равно качественно и результативно.
«В целом прошлое место работы мне нравилось, но меня там совсем не ценили», — специалист по подбору персонала сразу поймет, что недооценили сотрудника скорее всего из-за его слабых деловых качеств.
Также работодатели не любят людей с необоснованно завышенной самооценкой и слишком универсальных специалистов.
«А можно мне без испытательного срока? Я готов/а сразу полноценно приступить к своим обязанностям», — только не каждая компания готова взять на себя такие неоправданные риски.
«Через сколько можно пойти на повышение?» — такой вопрос некорректен, ведь вы еще не получили даже искомое место работы.
«Я — универсальный специалист, вам со мной повезет. Я и менеджер по продажам хороший, и маркетолог неплохой, и дизайн разработать могу», — для адекватного работодателя это предложение вряд ли прозвучит заманчиво, как и например: «Я готов делать все!»
На собеседовании нужно быть тактичным, внимательным и гибким. Стоит взвешивать каждую оброненную фразу и так точно говорить не стоит:
«Что вам еще обо мне рассказать? Я всё написал/а в своем резюме», — работодателю сразу станет понятно, в каком тоне вы будете отвечать за выполненные задачи.
«А у вас есть какие-нибудь еще вакансии в компании?» — также некорректно, как и про повышение. К вам еще нет достаточного запаса лояльности, чтобы делиться информацией об укомплектованности штата.
«Как часто вы повышаете зарплату своим сотрудникам?» — странно требовать повышение чего-либо, не имев возможности продемонстрировать свои компетенции.
Еще важно
Постарайтесь показать на собеседовании, что вы адекватны требованиям к должности на которую претендуете. Не стоит занижать или наоборот завышать свои способности, знания, умения и таланты. Руководители терпеть не могут конфликты в коллективах, поэтому часто уже на первой встрече проверяют соискателей на стрессоустойчивость и любовь к скандалам. Ни при каких обстоятельствах не стоит говорить, что вы приходите в компанию ненадолго, что вам нужно лишь набраться опыта или дождаться «своего места».
Эксперт советует заранее учиться самопрезентации. Лучше, если она пройдет в формате связки «свойство-выгода», например: «Я внимательный, поэтому могу работать с большим объемом информации, не допуская ошибок».
В общем будьте откровенны, но в меру, уверенны, но не чересчур, и, естественно, убедительны. И тогда вы обязательно услышите долгожданное: «Вы приняты».
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