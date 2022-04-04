«Я всё делаю быстро»: 10 фраз на собеседовании, после которых вас точно не возьмут на работу

Дыши и будь честен

Эксперт советует приходить на собеседование заранее, а за последние 100 метров до назначенного места встречи рекомендует замедлить шаг и постараться дышать в такт ходьбе. Так, незаметно для себя, вы приведете мысли в порядок и сами успокоитесь.

— Не нужно летать в облаках, строить планы и мечтать в этот момент, постарайтесь вести себя как можно естественней. Есть такой лайфхак — если вы действительно сильно волнуетесь и никак не можете привести себя в нормальное состояние, то скажите об этом прямо: «Я сейчас очень волнуюсь, потому что так долго работал/а на одном месте и давно не ходил/а на собеседования», — советует психолог.

«Мы вам не перезвоним»

Бывает так, вроде всё делаете правильно: приходите заранее, одеты соответственно случаю, даже пол и возраст совпадает с запросом работодателей, а в итоге берут совсем не вас. Возможно, вы совершаете ошибки на собеседовании, о которых даже не подозреваете. Иногда мы так увлекаемся рассказом о своей бывшей работе, что не замечаем, как выставляем себя в нелестном свете. Например, такие фразы-табу точно испортят собеседование.