И в горе, и в радости: 6 фраз — если их каждый день говорить мужчине, он будет счастлив с вами

Встретить человека, с которым захочется провести большую часть жизни, непростая задача. Еще сложнее сохранить отношения и развить их, когда первая влюбленность отступает и начинается быт. Наши коллеги из MarieClaire выяснили, какими фразами не пренебрегают в счастливых семьях.
Если вы сейчас не одиноки, то сами не заметите, как вскоре станете употреблять в разговорах «мы», вместо «я». Кто-то может усмотреть в этом потерю себя в отношениях, но если верить последним исследованиям, употребление партнерами в беседе местоимений «мы» и «нам» — существенный показатель того, что люди действительно счастливы вместе.
Группа исследователей во главе с психологом Меган Роббинс изучила 30 работ, в которых поучаствовали более 5000 человек, часть опрошенных была в браке. При выборке специалисты учитывали такие факторы: как долго партнеры вместе, их поведение в отношениях, психическое и физическое здоровье участников и насколько хорошо опрошенные ежедневно заботятся о себе. Психологи сделали необычный вывод: те люди, которые чаще употребляли «мы» в отношении своего партнера, имели показатели выше во всех 5 категориях, учтенных при опросе. Изучаем, какие еще фразы укрепят ваш союз.
«Я счастлива, что именно ты рядом со мной»
Поверьте, вашему мужчине точно важно знать, почему вы именно с ним. Когда партнер это услышит, он будет понимать, что вы готовы идти с ним по жизни. Благодаря таким фазам у пары появляется уверенность в любви друг друга.
«Мне хорошо с тобой»
— И не просто хорошо, а максимально комфортно проживать свою жизнь. Произносите эту фразу в те минуты, когда партнер может с вами разделить какие-то невзгоды. Говорить о том, как вам ценно, что он рядом и вы совместно решаете определенные жизненные ситуации, — крайне важно, — считает психолог Юлия Хадарцева.
«Я люблю тебя»
Важно не забывать говорить о своих чувствах, почаще напоминать, что вы дорожите партнером. Психолог советует соблюдать одно правило — говорите о чувствах в те моменты, когда действительно ярко испытываете эти эмоции. Не пытайтесь превратить эти слова в рутину, они могут потерять свою силу, если использовать их халатно.
«Спасибо за то, что ты делаешь для меня»
Обязательно отмечайте хоть сколько-нибудь значимые для вас поступки партнера. Не принимайте ничего как должное. Благодарите за всё, что приносит вам радость, пользу или освобождает время для других дел. Отмечайте, если муж взял на себя детей после работы, а у вас получилось пойти с подругами в кафе. Скажите ему, как вам было хорошо — и всё благодаря ему.
«У нас с тобой лучший секс»
— Проговаривайте тот факт, что вам хорошо в сексуальной жизни с ним. К сожалению, тема секса у многих табуирована, и поэтому мы забываем говорить партнеру о том, как нам хорошо с ним в момент интимной близости. А ведь секс — важнейшая сфера, которую не нужно замалчивать. Поэтому отбросьте стеснение и смело говорите с партнером о том, в какие моменты вы испытываете особое наслаждение, — советует психолог Юлия Хадарцева.
«Мне сейчас очень грустно/больно/печально»
Не бойтесь обсуждать с партнером свои настоящие ощущения от чего-либо. Делитесь тем, чем расстроены, от чего хандрите, что вас напугало, не бойтесь просить поддержки. Часто мы думаем, что можем навредить отношениям, транслируя негативный настрой. На самом деле, мы вредим им своей неискренностью. В такие моменты мы отдаляемся друг от друга. Поэтому не бойтесь «шокировать» партнера реальным положением вещей и будьте собой.
Как показать свою симпатию без слов
Смотрите в глаза дольше обычного. Контакт глаз, пожалуй, самое точное измерение симпатии. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии. Речь не только о романтических чувствах, но и о дружеских и партнерских отношениях.
Прямой контакт глазами провоцирует выработку окситоцина (одного из четырех гормонов счастья) и постепенное формирование доверия. Контакт глазами синхронизирует нас для дальнейшего общения. Глазами мы считываем друг о друге значительно больше, чем говорим словами. Готовность поддерживать зрительный контакт также свидетельствует о возрастающей степени доверия.
Признаки, что вы отлично подходите друг другу
Вы чувствуете себя в безопасности. Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нём вы видите сторонника и вдохновителя, и это — норма. Забота и участие — хороший знак в партнерстве. В здоровых отношениях вы можете говорить с партнером о том, что говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых травмах. Вы можете поделиться личным и видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.
Вы двигаетесь в отношениях вперед. В хорошей паре партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете голову в песок», встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность. Хорошо, если вы открыты и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.
Еще 6 сигналов, что ваш партнер тот самый, — в нашем материале.
Сохранить любовь и страсть на долгие годы — задача не из легких. Недавно мы писали о привычке, которая убивает секс в браке: удивительно, но она есть у большинства из нас. Ученые выяснили, что чем меньше сна, тем меньше хочется секса. Если вы боретесь с низким либидо, вам может помочь простой шаг — начните высыпаться по ночам.
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