И в горе, и в радости: 6 фраз — если их каждый день говорить мужчине, он будет счастлив с вами

Встретить человека, с которым захочется провести большую часть жизни, непростая задача. Еще сложнее сохранить отношения и развить их, когда первая влюбленность отступает и начинается быт. Наши коллеги из MarieClaire выяснили, какими фразами не пренебрегают в счастливых семьях.

Если вы сейчас не одиноки, то сами не заметите, как вскоре станете употреблять в разговорах «мы», вместо «я». Кто-то может усмотреть в этом потерю себя в отношениях, но если верить последним исследованиям, употребление партнерами в беседе местоимений «мы» и «нам» — существенный показатель того, что люди действительно счастливы вместе.

