«Я бежала прямо с сапогами в руках»: 5 историй самых трешевых свиданий (у вас такое было?)

В разговоре он упомянул, что я могу не бояться: дома будет мама, сразу познакомлюсь. Я спросила: «Ну раз мама будет, надо что-то к чаю купить?», но он не понял вопроса. Я объясняю: «Ну к чаю, на стол, в гости не принято ходить с пустыми руками. С чем чай пить будем?» Я ожидала услышать что-нибудь про торт или пирог, и его ответ меня поразил: «Чай пить? Так с сахаром или с вареньем». Я промолчала, но подумала, что это как-то странно.

Ехала я к нему через весь город. Он вел меня к каким-то трущобам, а подойдя к двухэтажному разваливающемуся бараку, сказал: «Пришли!» Стало жутко. Поднимались мы по деревянным ступеням, которые отсутствовали через одну. Я спросила, как они живут в этом ужасе, парень объяснил мне, что дом под снос, вот-вот дадут квартиру, это всё временные трудности.