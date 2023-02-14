«Я бежала прямо с сапогами в руках»: 5 историй самых трешевых свиданий (у вас такое было?)

В самый романтичный день в году девушки делятся на два типа: одни выкладывает в соцсеть фотографии полученных в подарок плюшевых медведей, суши и вино. Второй тип выражает неодобрение к первой половине. Замечали? Еще в День святого Валентина заведения общепита и цветочные магазины делают отличную прибыль, ведь 14 февраля принято приглашать своих половинок на романтическое свидание и вручать букет алых роз. Но прежде чем найти свою половинку, приходится пройти через ряд встреч, не всегда удачных. Читательницы НГС поделились историями своих самых «запоминающихся» рандеву — публикуем (и сочувствуем).
Алина, 37 лет
— Свидание было 18 лет назад, но очень запомнилось. На сайте mail.ru я познакомилась с парнем, о себе он рассказал, что является байкером. На первое свидание он не пришел вообще, а на второе сразу позвал в гости. Мы разговаривали по телефону, он показался адекватным человеком. Из телефонного разговора я узнала, что своего байка у него нет, но в тусовке находиться он любит, уже купил всё обмундирование и в будущем готов к приобретению своего байка. Я подумала: оба молоды, почему бы и не встретиться.
В разговоре он упомянул, что я могу не бояться: дома будет мама, сразу познакомлюсь. Я спросила: «Ну раз мама будет, надо что-то к чаю купить?», но он не понял вопроса. Я объясняю: «Ну к чаю, на стол, в гости не принято ходить с пустыми руками. С чем чай пить будем?» Я ожидала услышать что-нибудь про торт или пирог, и его ответ меня поразил: «Чай пить? Так с сахаром или с вареньем». Я промолчала, но подумала, что это как-то странно.
Ехала я к нему через весь город. Он вел меня к каким-то трущобам, а подойдя к двухэтажному разваливающемуся бараку, сказал: «Пришли!» Стало жутко. Поднимались мы по деревянным ступеням, которые отсутствовали через одну. Я спросила, как они живут в этом ужасе, парень объяснил мне, что дом под снос, вот-вот дадут квартиру, это всё временные трудности.
Дошли до квартиры. В коридоре я разулась и поставила сапоги в угол, а он мне: «Сапоги бери с собой, в комнату, а то соседи украдут».
Захожу в комнату с сапогами под мышкой, в комнате действительно была мама. По обстановке стало понятно, что сахар — это действительно то, что могут предложить здесь к чаю в виде десерта, другого ожидать не стоит. Я удивилась: фото в профиле на сайте у парня были приличные, в разговоре по телефону он бывало терялся, но я думала, что он просто стеснительный.
После чая стеснительность пропала, меня пригласили в ту комнату, где он живет. Увиденное меня ошарашило: стены расписаны углем, какие-то жуткие надписи, разваливающийся диван и большая бочка, в которой парень жег костры, представляя себя байкером из фильма (это его слова были, при мне он ничего не жег или не успел). Рассказывал он это всё в вальяжной позе на диване, куда поторопился пригласить прилечь и меня. Думаю, понятно, что ни о каком постельном белье на диване и речи не шло, раз в комнату заходить надо с сапогами. Извинившись и сообщив, что у меня появились срочные дела, я бежала вниз, перепрыгивая через дырявые ступеньки, прямо с сапогами в руках.
Тот парень еще пару раз звонил и спрашивал, когда встретимся и почему я так быстро убежала. Мама так была рада, что у него девушка появилась, я очень ей понравилась. Дом, кстати, действительно расселили через год. Надеюсь, сейчас этот парень поумнел и живет счастливо.
Екатерина Н., 28 лет
— Самые ужасные свидания — с сайтов знакомств. Помню, как пришла на встречу с парнем в кафе, он заказывает чай и достает из кармана конфетки «Ярче» — к чаю. Под предлогом покурить я вышла и скрылась в ближайшем метро. Кстати, говорят, он до сих пор сидит на сайте, прошло уж лет десять.
Наталья, 32 года
— Это свидание можно описать одной фразой: испанский стыд.
Начиналось всё вполне достойно. Я сидела в заведении с подругой, где к нам подошел официант, принес два коктейля, которые мы не заказывали, и сообщил, что это комплимент от джентльмена за стойкой. Мы с подругой повернулись, увидели приятной внешности мужчину, улыбнулись, поблагодарили. Спустя минут 15 мужчина подошел, представился и пригласил меня на свидание. Сообщив, что не желает быть навязчивым, он взял у меня номер телефона и вежливо откланялся, пообещав позвонить.
Прошла неделя, я успела забыть об этом случае. Раздался телефонный звонок с незнакомого номера — тот самый мужчина с просьбой встретиться, назначил время и место. Я посоветовалась с подругами — стоит ли идти? Получив однозначное «иди, развейся», я собралась.
Первые минут 15 свидания были приличными, пока разговор не зашел о том, кто чем занимается и в какой сфере работает. Мужчина рассказал, что он сексолог-теоретик. После этого все его темы для разговора начали крутиться вокруг секса. Я почувствовала себя неловко. Будучи по натуре вежливым и воспитанным человеком, я начала намекать о смене темы, но не тут-то было. В момент, когда он начал делиться в мельчайших подробностях сценой своего первого интимного опыта, я поняла, что пора бежать.
Я сказала, что разговор мне неприятен, но он меня будто не слышал. Начал задавать вопросы, которые выходят за рамки дозволенного и нарушают личные границы. Я дала понять, что не желаю говорить об этом и хочу уйти, а он как ни в чем не бывало продолжал. «Теоретик» сообщил, что изучает нестандартные техники оргазма, одна из которых — отложенный момент удовольствия спустя полчаса после самого процесса. Я спросила: «Ты шутишь?», а он: «Нет!», и поинтересовался, не хочу ли я принять участие в его проекте.
Это был тот момент, когда в фильмах женщина выплескивает в лицо собеседнику напиток и гордо уходит. Мне очень хотелось так сделать, но я побоялась: человек явно не в себе, неизвестно, как отреагирует. Коротко сказав: «Я ухожу», встала из-за стола и удалилась. Заблокировала его везде, где только можно.
Зоя, 28 лет
— Вспоминается встреча с парнем, познакомились через Badoo. Во время свидания он выдал, что находится под следствием за нанесение тяжких телесных повреждений любовнику бывшей жены. Я, конечно, изменять никому не планировала, но и с ним решила больше не встречаться, удалила анкету.
Александра, 35 лет
— Как-то я пришла выпить кофе с парнем, и меня сразу что-то насторожило. Потом мы пошли прогуляться, он стал хватать меня за руки, я попросила этого не делать, но он продолжал. Потом начал приглашать к себе в машину, отказываясь объяснять, куда хочет меня отвезти. Еле выкрутилась, чтобы не поднимать общественный скандал. Написала потом ему, что он меня очень напугал и чтобы он больше не писал мне.
А другой позвал замуж на четвертом свидании. Я отказалась, а он отказался выпускать меня из своей квартиры, в которой мы тогда находились.
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