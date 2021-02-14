Ужин в постель: какие продукты разожгут страсть, а какие не оставят шансов на бурную ночь

Сергей Белков — флейворист (создатель пищевых ароматов), член Британского сообщества флейвористов, постоянный автор нескольких российских научно-популярных изданий.



В отличие от феромонов, эффекты афродизиаков имеют под собой куда больше научных обоснований. Кто не слышал про удивительные свойства шоколада, устриц, орехов и клубники? Хотя их действие — это не про сиюминутное возбуждение.



Как работают афродизиаки?



Приписывать афродизиакам именно возбуждающие свойства не стоит — они про функцию, а не про желание. Здесь подойдут продукты, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают приток крови к половым органам. Например, в тыкве, грецких орехах и говядине содержится аминокислота L-аргинин. В организме она превращается в оксид азота, который увеличивает кровообращение. Так же действуют продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (лосось, авокадо) и флавоноида кверцетина (яблоки, ягоды, виноград, красное вино, чеснок, темный шоколад).



Правда, эффект от таких продуктов больше всего ощутят на себе люди с нарушенным кровообращением. Те, у кого таких проблем нет, вообще могут не заметить изменений. Другой вопрос, если вы захотите немного увеличить количество тестостерона — основного гормона, определяющего сексуальное поведение у мужчин и женщин. Для его синтеза необходимы продукты, в которых содержатся белки, микроэлементы (цинк и йод), витамины группы В, а также А, Е, D. Поэтому питание существенно влияет на здоровье в целом и на половую функцию в частности.

