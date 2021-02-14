Ужин в постель: какие продукты разожгут страсть, а какие не оставят шансов на бурную ночь

День святого Валентина — подходящий повод наконец-то накрыть праздничный стол. Но что на нем должно быть, если вы не намерены ограничиваться одним только романтическим ужином, а хотите продолжить праздник в постели? Вместе со специалистами по питанию мы составили меню для бурной ночи и список продуктов, от которых вам ничего не захочется. Смотрите не перепутайте.
Феромоны или афродизиаки?
Способность привлекать внимание особей противоположного пола запахами — это хорошая новость разве что для насекомых. Феромоны в
Тридцать лет спустя, в
— Например, самец тутового шелкопряда чувствует запах феромона и летит на него, независимо от того, есть там самка или нет, мертвая она или живая. Это некая реакция «стимул — ответ», которая определяет поведение, — говорит флейворист Сергей Белков. — У всех организмов типа млекопитающих, которые обладают нервной системой и у которых любое решение по жизни принимается путем анализа нескольких стимулов (слуха, обоняния, зрения, осязания), феромонов не только нет, но их и быть не может. Мы свои решения принимаем на основе опыта и анализа всех ощущений от окружающей среды. Влияние запаха есть, но фактически у нас нет даже инструмента, чтобы отличить, заложено это влияние генетически или появляется в процессе жизненного опыта. К тому же невозможно поставить такой эксперимент, который мог бы отличить генетическую предрасположенность влияния запаха от влияния, полученного в результате жизненного опыта. Потому что человек, как и любое млекопитающее, учится, в том числе запахам. Однажды столкнувшись с запахом апельсина, на второй раз мы уже будем знать, что он свидетельствует о сладком вкусе этого апельсина. Та же история происходит с феромонами.
Сергей Белков — флейворист (создатель пищевых ароматов), член Британского сообщества флейвористов, постоянный автор нескольких российских научно-популярных изданий.
В отличие от феромонов, эффекты афродизиаков имеют под собой куда больше научных обоснований. Кто не слышал про удивительные свойства шоколада, устриц, орехов и клубники? Хотя их действие — это не про сиюминутное возбуждение.
Как работают афродизиаки?
Приписывать афродизиакам именно возбуждающие свойства не стоит — они про функцию, а не про желание. Здесь подойдут продукты, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают приток крови к половым органам. Например, в тыкве, грецких орехах и говядине содержится аминокислота L-аргинин. В организме она превращается в оксид азота, который увеличивает кровообращение. Так же действуют продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (лосось, авокадо) и флавоноида кверцетина (яблоки, ягоды, виноград, красное вино, чеснок, темный шоколад).
Правда, эффект от таких продуктов больше всего ощутят на себе люди с нарушенным кровообращением. Те, у кого таких проблем нет, вообще могут не заметить изменений. Другой вопрос, если вы захотите немного увеличить количество тестостерона — основного гормона, определяющего сексуальное поведение у мужчин и женщин. Для его синтеза необходимы продукты, в которых содержатся белки, микроэлементы (цинк и йод), витамины группы В, а также А, Е, D. Поэтому питание существенно влияет на здоровье в целом и на половую функцию в частности.
К каким продуктам стоит присмотреться?
Если возьметесь составлять список продуктов, разжигающих страсть, на первое место диетологи советуют поставить нежирное мясо. В нем есть всё необходимое для синтеза тестостерона, в том числе и холестерин — предшественник всех половых гормонов. Но не стоит увлекаться — для молодого человека употребление мяса
— На второе место можно поставить орехи. Лидер — грецкий орех, полезны также миндаль, фисташки, кунжут, тыквенные семечки, — говорит эндокринолог-диетолог Наталья Ефимова. — Еще один ценный продукт — это рыба северных морей, например, камбала и скумбрия. В ней содержится белок, фосфор, кальций, йод, который необходим для нормальной функции щитовидной (гормоны которой способствуют синтезу тестостерона) и половых желез. Полезнее употреблять рыбу, приготовленную на пару или запеченную. На четвертое место можно поставить перепелиные и куриные яйца.
Наталья Ефимова — врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей квалификационной категории.
— Из продуктов питания рекомендуют включать в меню овсянку, чай, шоколад, гранатовый сок, — добавляет гастроэнтеролог Оксана Игумнова. — Знатоки аюрведы советуют делать ставку на специи. Считается, что гвоздика, шафран, имбирь и красный перец улучшают кровообращение и усиливают приток крови к половым органам, вызывая легкое возбуждение.
Оксана Игумнова — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ПГМУ, заместитель главного врача ООО «Гастроцентр», член Российской гастроэнтерологической ассоциации.
Но объедаться всеми полезными продуктами (а особенно мясом) вечером перед романтической встречей, конечно, не стоит — ужин должен быть легким. К слову, о легкости, вы вполне можете получить необходимые для бурной страсти микроэлементы из овощей, фруктов и зелени. Также полезны любые злаки, которые кроме витаминов группы В содержат клетчатку, нормализующую работу ЖКТ. За счет этого улучшается кровообращение органов малого таза.
Специями увлекаться тоже не стоит — некоторые из них обладают противоположным эффектом: снижают возбудимость нервной системы и половое влечение. Это, например, мята и эстрагон (тархун).
Какие еще продукты «убьют» либидо?
В этом вопросе надо понимать, что одномоментно либидо не пропадает. Над этим мы долго и упорно работаем каждый день. Мужчины, к примеру, и без того с возрастом теряют тестостерон со скоростью 1% в год, а пищевые привычки могут дать этому процессу серьезное ускорение. Жареное и жирное мясо, чипсы, кофе, газировка, фастфуд, в котором полностью отсутствуют витамины, — основные продукты, которые приведут потенцию и половое влечение к крепкому и непоколебимому нулю. Кроме того, вред могут нанести различные добавки: консерванты, красители и усилители вкуса.
— У мужчин еще и пивной животик из-за большого количества дрожжей, — говорит специалист по коррекции питания Кристина Королькова. — В пиве много витамина Е и дрожжи, очень много женских гормонов. Это дает серьезный гормональный сбой. Кроме того, неправильное, несбалансированное питание (много соленой и жирной пищи животного происхождения, большое употребление пустых простых углеводов) приводит к снижению уровня тестостерона. Гастроэнтерологи подсчитали: за каких-то
Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.
СЮЖЕТ
Что же до алкоголя, то здесь вообще интересная история. Несколько исследований показали, что его потребление вызывает возбуждение, а вот сексуальную функцию может, наоборот, снижать. Хотя красное вино может быть косвенно связано с сексуальной функцией из-за его положительного влияния на сердце. Но его связь со здоровьем сердечно-сосудистой системы окончательно не доказана.
Если вы уже накрыли стол для романтического ужина и у вас осталось немного свободного времени, проверьте, что еще вы знаете о вкусной и полезной еде.