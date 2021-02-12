«Подарят мелочь, а в ответ ждут минимум айфон»: сибиряк — о том, почему мужчины ненавидят День всех влюбленных

Дело даже не в жадности, а в ощущении, что ты должен подарок и внимание. Повсюду, как бы намекая, реклама акций на парфюмерию и всяких мутных ювелирных магазинов. Все рестораны на воскресенье забронированы заранее, всё занято, даже в баню не пробраться. Женщины ждут поздравлений, подтверждений того, что они любимы, а ты вроде и рад подтвердить, но когда понимаешь, что должен, это обламывает. Приятно делать сюрпризы без повода, неожиданно, а не по велению коммерческого календаря, который говорит, что в эти выходные все мчат за букетами.

Хоть я и против этого праздника, все равно куплю жене подарок на 14 Февраля. Потому что она мне тоже купит и красиво запакует, попробуй только не подарить в ответ. Обычно женщины дарят что-то небольшое, символическое: ужин из любимых блюд, некоторые индивидки умудряются даже себя в красивом белье зачесть за подарок, а мужчина должен подарить что-то материальное, весомое. Подарят мелочь, а вот в ответ ждут минимум айфон. Ничего так не обламывает желание делать приятное любимой женщине, как то, что ты ей задолжал праздник. То есть жизнь с тобой так себе, в будни ты осточертел, а на 14 Февраля она такая нарядная и вся в ожиданиях — ты уж постарайся. Это то же самое, что наряжаться на работу, а дома ходить в старых шортах. Всё лучшее напоказ.