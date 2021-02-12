«Подарят мелочь, а в ответ ждут минимум айфон»: сибиряк — о том, почему мужчины ненавидят День всех влюбленных

Дорогие женщины, когда вам делали спонтанные подарки в последний раз? Если ответ — «не помню», значит, ваш мужчина измучен формальными поводами для выражения чувств. Годовщина знакомства, первого поцелуя, покупки общего дивана, только успеешь оправиться — тут и День всех влюбленных подоспел. Мы публикуем мнение нашего читателя Михаила — он считает, что 14 Февраля придумали коммерсанты, чтобы заработать побольше денег, а любовные праздники и женские ожидания подарков разрушают мужскую мотивацию. А вы согласны с ним?
Дело даже не в жадности, а в ощущении, что ты должен подарок и внимание. Повсюду, как бы намекая, реклама акций на парфюмерию и всяких мутных ювелирных магазинов. Все рестораны на воскресенье забронированы заранее, всё занято, даже в баню не пробраться. Женщины ждут поздравлений, подтверждений того, что они любимы, а ты вроде и рад подтвердить, но когда понимаешь, что должен, это обламывает. Приятно делать сюрпризы без повода, неожиданно, а не по велению коммерческого календаря, который говорит, что в эти выходные все мчат за букетами.
Хоть я и против этого праздника, все равно куплю жене подарок на 14 Февраля. Потому что она мне тоже купит и красиво запакует, попробуй только не подарить в ответ. Обычно женщины дарят что-то небольшое, символическое: ужин из любимых блюд, некоторые индивидки умудряются даже себя в красивом белье зачесть за подарок, а мужчина должен подарить что-то материальное, весомое. Подарят мелочь, а вот в ответ ждут минимум айфон. Ничего так не обламывает желание делать приятное любимой женщине, как то, что ты ей задолжал праздник. То есть жизнь с тобой так себе, в будни ты осточертел, а на 14 Февраля она такая нарядная и вся в ожиданиях — ты уж постарайся. Это то же самое, что наряжаться на работу, а дома ходить в старых шортах. Всё лучшее напоказ.
Потрачу на подарок около 10 тысяч, еще цветы — примерно 3,5, сходим куда-то, это еще 2,5. Итого 16 тысяч за день, который я бы хотел провести иначе. И не потому, что я не люблю жену, это не так. Парни, которые себе не могут позволить оплатить праздник, сейчас в растерянности. Вот увидите, после 14-го от многих уйдут подруги, не получив заветной феерии или хотя бы суши и кино, а ведь в социальных сетях подружкам подарили настоящие подарки.
Девушки, если вы хотите, чтобы вас любили и вами дорожили, не ждите ничего от мужчин, не думайте, что вас должны всенепременно порадовать. Порадуйте сами и не грустите, если вам не дали в ответ, не поджимайте обиженно губки, если ваш мужчина забыл или формально вас чмокнул в щеку в праздник. Может быть, у него есть куча других положительных качеств, чем плясать под рекламную дудку, как осел, чтобы вас не обидеть.
В прошлом году мы публиковали колонку сибиряка Дмитрия Лопухова — его бросила любимая прямо на свидании в честь праздника.
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