«Сделал предложение через 2 недели»: новосибирские парочки рассказали о своем знакомстве и как отмечают 14 Февраля

Кристина и Иван

— К сожалению, в этом году я со своим любимым мужчиной пропускаю День святого Валентина. Он у меня служит в армии. Жду его с нетерпением. В конце июня мы снова будем вместе. Со своим мужчиной я познакомилась на сайте знакомств Mamba в декабре 2019 года. Так же свайпали вправо-влево. И вот совпала пара. Он мне написал. Я в то время изучила страницу его, что ищет и что о себе пишет. Подозрений не вызвал, и я начала с ним общение. Зная, что на сайтах знакомств в основном сидят для интимных отношений, я сомневалась, конечно, даже с ним общаться. Еще раз спросила у него, зачем он тут. Написал, что для общения, встреч, возможно, и серьезные отношения, но ему в мае в армию уходить. Меня это не отпугнуло, и мы продолжали общаться в переписке около месяца. Потом я решилась на встречу, хотя очень стеснительная. Встретились, пообщались, так и продолжилось всё до настоящего времени. После первой встречи мы сказали друг другу, что симпатия взаимная и хотим еще встретиться. Так и продолжилось общение, а в скором времени мы стали парой. Влюбились друг в друга до безумия. Очень часто проводили время вместе, пока его в июне не забрали в армию. Оба переживали, что не проживем этот год друг без друга, что пропадут чувства, но ничего, мы уже восемь месяцев пережили эту разлуку. Я и на присягу ездила к нему. Радости было много, что увиделись спустя два месяца. А люблю и ценю своего родного человека за то, что он дарит мне улыбку каждый день, даже если нет настроения. Он знает, как найти ко мне подход, чтобы сделать из меня добрую и смешную девочку. Мы оба чувствуем друг к другу бесконечную любовь. Пока он в армии, строим небольшие планы на будущее. Решаем бытовые вопросы. Если раньше были как влюблённая парочка, то теперь дело идет к семейной жизни. Вот такая скромная история нашей любви.

