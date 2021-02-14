14 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 73.94
eur 89.61
Тема дняЭксперимент: как журналист искал любовь в Tinder

Все новости

Все новости

«Сделал предложение через 2 недели»: новосибирские парочки рассказали о своем знакомстве и как отмечают 14 Февраля

Многие нашли свою судьбу через соцсети и специальные приложения

1 301
24Обсудить

Поделиться

14 Февраля — отличный повод поговорить о любви

14 Февраля — отличный повод поговорить о любви

Поделиться

В Новосибирске парочки рассказали о своем знакомстве и о 14 Февраля

Сегодня многие парочки устремились в рестораны и на прогулку. 14 Февраля — отличный повод поговорить о любви, так как отмечается День всех влюбленных. Новосибирцы рассказали НГС, как познакомились со своими вторыми половинками, что именно их привлекло в партнерах и отмечают ли они 14 Февраля.

Знакомство в магазине стало судьбоносным для Сергея и Светланы&nbsp;

Знакомство в магазине стало судьбоносным для Сергея и Светланы 

Поделиться

Сергей и Светлана Дариенко

— Мы творческая семья. Познакомились в магазине. Он был продавец, а я покупатель. Сергей сделал мне предложение через 2 недели знакомства. И вот теперь у нас 3 детей и 14 лет брака. Мы блогеры, снимаем смешные вайны, — коротко рассказала о своей семье Светлана Дариенко.

Иван и Кристина познакомились в соцсетях. Девушка ждет возвращения Ивана из армии&nbsp;

Иван и Кристина познакомились в соцсетях. Девушка ждет возвращения Ивана из армии 

Поделиться

Кристина и Иван

— К сожалению, в этом году я со своим любимым мужчиной пропускаю День святого Валентина. Он у меня служит в армии. Жду его с нетерпением. В конце июня мы снова будем вместе. Со своим мужчиной я познакомилась на сайте знакомств Mamba в декабре 2019 года. Так же свайпали вправо-влево. И вот совпала пара. Он мне написал. Я в то время изучила страницу его, что ищет и что о себе пишет. Подозрений не вызвал, и я начала с ним общение. Зная, что на сайтах знакомств в основном сидят для интимных отношений, я сомневалась, конечно, даже с ним общаться. Еще раз спросила у него, зачем он тут. Написал, что для общения, встреч, возможно, и серьезные отношения, но ему в мае в армию уходить. Меня это не отпугнуло, и мы продолжали общаться в переписке около месяца. Потом я решилась на встречу, хотя очень стеснительная. Встретились, пообщались, так и продолжилось всё до настоящего времени. После первой встречи мы сказали друг другу, что симпатия взаимная и хотим еще встретиться. Так и продолжилось общение, а в скором времени мы стали парой. Влюбились друг в друга до безумия. Очень часто проводили время вместе, пока его в июне не забрали в армию. Оба переживали, что не проживем этот год друг без друга, что пропадут чувства, но ничего, мы уже восемь месяцев пережили эту разлуку. Я и на присягу ездила к нему. Радости было много, что увиделись спустя два месяца. А люблю и ценю своего родного человека за то, что он дарит мне улыбку каждый день, даже если нет настроения. Он знает, как найти ко мне подход, чтобы сделать из меня добрую и смешную девочку. Мы оба чувствуем друг к другу бесконечную любовь. Пока он в армии, строим небольшие планы на будущее. Решаем бытовые вопросы. Если раньше были как влюблённая парочка, то теперь дело идет к семейной жизни. Вот такая скромная история нашей любви.

Андрей и Анастасия не празднуют 14 Февраля. Для них каждый день вместе — праздник

Андрей и Анастасия не празднуют 14 Февраля. Для них каждый день вместе — праздник

Поделиться

Андрей и Анастасия

— Познакомились в соцсети 8 лет назад. 14 Февраля не отмечаем, но обмениваемся подарками-сюрпризами, просто чтобы порадовать друг друга лишний раз. Побывали сегодня на «Лыжне России», теперь греемся дома чаем с панкейками, — рассказала читательница НГС Анастасия.

Ольга познакомилась с Сергеем в&nbsp;Tinder. Пара счастлива два года

Ольга познакомилась с Сергеем в Tinder. Пара счастлива два года

Поделиться

Сергей и Ольга

— Сразу скажу, что я не охотница за деньгами, не оказываю интимные услуги и не шантажистка. До лета 2018 года я и знать не знала про Tinder, пока не рассталась с мужчиной. Погоревав определенное время, я решила, что жизнь продолжается и нужно как-то устраивать свою личную жизнь. На работе знакомиться — не вариант, из мужчин только старые профессора или студенты (я работаю преподавателем в универе), после работы совершенно нет ни времени, ни желания идти в бар или клуб (даже на обычную прогулку не всегда время есть). Сайты знакомств вроде «Мамбы» — нет, был уже печальный опыт. Остановилась на Tinder. Могу сказать, что было много предложений переспать сразу же после обмена взаимными симпатиями, деньги тоже предлагали. Таких я отправляла в бан. Но были и адекватные, умные и симпатичные мужчины. Раз десять ходила на свидания (приглашали в респектабельные места в нашем городе). Один парень приезжал ко мне из Москвы. Доставляли цветы курьером. Но всё было не то. Не цепляло. Вроде бы по общению в переписке нормально, а при встрече смотришь и понимаешь — не твое. Однажды обменялись взаимными симпатиями с парнем. И затянулась переписка на месяц. За это время я уже успела сходить на свидания с другими парнями, а вот с этим всё не могли встретиться. У нас не совпадали графики, свободное время и т. д. Мы не переписывались с ним днями и ночами, нет. Каждое утро он желал мне хорошего дня, иногда писал днем, вечером было чуть больше времени, и мы общались немного больше. Через месяц примерно решили встретиться. Не стали заморачиваться по месту встречи, совместно решили пойти в пиццерию. Вот и всё. 2 марта будет два года, как мы вместе. Живем вместе, собираемся пожениться. Так что не всё так печально в знакомствах в Tinder. Я знаю пару девчонок, которые тоже познакомились там, создали семьи, в одной семье уже растет ребенок. На момент знакомства мне было 34 года, есть дочь от первого брака. Ему было 32, женат не был, детей нет. У меня свои заморочки, я не считаю 14 Февраля праздником. Отмечаем 8 июля, День любви, семьи и верности.

Но не всем так везет, как героям этой публикации. Корреспондент НГС Илья Калинин, получивший в какой-то момент от жизни моральное право изучать вдоль и поперек сайты знакомств не только с профессиональной точки зрения, погрузился с головой в популярное приложение для знакомств Tinder. И разочаровался. Его историю вы можете прочитать здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

14 февраляДень святого Валентиназнакомствознакомство в интернетелюбовь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...