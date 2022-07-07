Одни на 104 миллиарда: как живут единственные в мире сестры-шестерняшки — они выжили назло статистике

Когда пара узнает, что станет родителями, один из самых волнительных моментов — это первое УЗИ. С этой процедурой связано много тревог и ожиданий. А еще на ней можно услышать: «Поздравляю, у вас будет двойня» или... шестерня. Тогда весь привычный мир летит в тартарары, и вы понимаете: больше жизнь не будет прежней никогда. Так случилось с нашими сегодняшними героями. Историю чудесного рождения девочек-шестерняшек вспомнили наши коллеги из Wday.ru.
Попытка номер 13
У пары из Ливерпуля долго не получалось завести детей. Тогда, в 1980-х годах, декоратор Грэм Уолтон и его жена Джанет, администратор женской больницы, использовали все самые современные технологии и лекарства, чтобы стать родителями, но ничего не помогало. Пара отчаялась и уже думала об усыновлении. Женщина решила, что сделает еще одну попытку. Это был уже 13-й раунд после начала лечения, и именно он оказался успешным, как потом выяснится — даже очень успешным.
На 8-й неделе Джанет отправилась на УЗИ, тогда она даже не подозревала, какой переполох вызовет среди местных врачей, да и по всей Англии. Процедура длилась дольше, чем обычно, Джанет заметила, что врач как-то странно смотрит на экран, и поинтересовалась, что происходит. К ее удивлению, специалист ответил, что женщина беременна двойней. Потом врач позвал нескольких своих коллег, и они долго вглядывались в экран монитора. Специалисты тихо переговаривались между собой. Женщина подождала немного и потом спросила, в чем, собственно, дело. «У вас будет шестеро детей», — услышала она в ответ.
Один на 104 миллиарда
С этого момента вся страна с замиранием сердца следила за необычной мамой. И это неудивительно, ведь шанс, что такая беременность и роды пройдут нормально, один против 104 миллиардов, вы только вдумайтесь в эту цифру.
В день, когда было назначено кесарево сечение, обстановка в больнице была приближена к панической. Родильное отделение закрыли, а все операции, кроме рождения детей Уолтонов, отменили. Каждым ребенком, который должен был появиться на свет, занималась отдельная группа медиков. Седьмая команда следила за состоянием мамы. Назло неутешительной статистике 18 ноября 1983 года на свет появились шесть девочек. Милашки весом от 1 до 1,6 килограмма крепко держались за жизнь. Когда первые критические 48 часов прошли, стало понятно — эти девочки первые в истории шестерняшки, которые выжили после родов.
Фура подгузников
Для молодых родителей начались сумасшедшие дни и ночи, поспать счастливчикам удавалось максимум пару часов по очереди. Отец вспоминает, что за 1 год жизни девчонок было израсходовано 11 тысяч подгузников.
Семья Уолтонов смеется, что в те месяцы каждому гостю, который приходил в их дом, они торжественно передавали одну дочку и пеленку. Это позволяло родителям-героям ненадолго выдохнуть.
— Оглядываясь назад, я не представляю, как мы справились. Все эти годы прошли как в тумане. У нас не было времени подумать, что и как мы делаем. Мы даже не могли провести какую-то работу над ошибками, потому что дети росли одновременно. Это была постоянная борьба, — вспоминает Джанет.
Отец девочек вынужден был уйти в декрет вслед за женой.
— Когда я вижу маленьких детей, хочется вернуться обратно и повторить всё снова, — вспоминал он много лет спустя.
Джанет не одевала девочек одинаково, в отличие от родителей других близнецов, когда они подросли, женщина всегда имела наготове корзинку с разноцветными резиночками и носками, чтобы каждая могла выбрать те, что ей нравятся больше.
Девочки выросли, и каждая нашла свое место в жизни, чем семья Уолтонов очень гордится. Например, Ханна преподает в начальных классах, Люси работает в авиакомпании, Дженни руководит собственной кондитерской. Сара в 2014 году сделала родителей бабушкой и дедушкой — на свет появилась их первая внучка. Джанет говорит, что заботиться об одном-единственном ребенке — это просто потрясающе.
Еще истории необычных близнецов и их родителей
Весной 2018 года СМИ написали о рождении четверняшек: малыши — Иван, Алёна, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова. Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня.
— Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались: здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определенные риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали, — рассказывает молодая мама.
Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идет по графику: в определенные дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла.
В 2012 году в другой семье — Терлецких-Беккер тоже появились четверняшки: разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ. 30-недельные младенцы появились на свет весом чуть больше килограмма, роды принимали два реаниматолога. Когда близнецам было два с небольшим, в семье родился еще один мальчик. Сашу Алёна называет «подарком, от которого не отказываются». Сомнений по поводу рождения Саши, говорит она, не было, и шутит про то, что это был 2014 год, так что ребенок «олимпийский».
На вопрос о том, как вообще живется с пятерыми детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алёна, через пару часов устает, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоем можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алёна. — Но мы все-таки из разряда тех людей, которые «а поговорить?». И говорим — про работу и про всё, что было интересного за день.
Что еще почитать
Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям.
Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова.
Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).