Одни на 104 миллиарда: как живут единственные в мире сестры-шестерняшки — они выжили назло статистике

Один на 104 миллиарда

С этого момента вся страна с замиранием сердца следила за необычной мамой. И это неудивительно, ведь шанс, что такая беременность и роды пройдут нормально, один против 104 миллиардов, вы только вдумайтесь в эту цифру.

В день, когда было назначено кесарево сечение, обстановка в больнице была приближена к панической. Родильное отделение закрыли, а все операции, кроме рождения детей Уолтонов, отменили. Каждым ребенком, который должен был появиться на свет, занималась отдельная группа медиков. Седьмая команда следила за состоянием мамы. Назло неутешительной статистике 18 ноября 1983 года на свет появились шесть девочек. Милашки весом от 1 до 1,6 килограмма крепко держались за жизнь. Когда первые критические 48 часов прошли, стало понятно — эти девочки первые в истории шестерняшки, которые выжили после родов.