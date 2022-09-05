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11 сентября во всей России единый день голосования. Почему в Новосибирске выборов не будет?

Рассказываем, где и кого будут избирать в Новосибирской области

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Голосование продлится с 9 по 11 сентября

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11 сентября считается единым днем голосования во всей России. Правда, выборы будут идти 3 дня: с 9-го по 11-е число.

В это время в стране пройдут избирательные кампании разного уровня, например, выборы губернаторов или региональных парламентов. В Новосибирской области в этом году голосование не настолько масштабное — пройдут довыборы в Законодательное собрание и выборы областных Советов депутатов.

Выборы будут региональными, а не муниципальными, в Новосибирске не будет избирательных участков, проголосовать смогут только жители области, уточнили в Избирательной комиссии Новосибирской области.

Так, в Заксобрание довыберут депутатов по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский и часть Чулымского).

Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. Мы подробно рассказывали о деле.

По округу № 4 выдвинулись 8 кандидатов: самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Заремо от КПРФ, Виталий Новоселов от «Единой России», Надежда Приходько от партии «Новые люди», Лариса Путина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев от ЛДПР и Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На округ № 10 6 претендентов: Алексей Бердников от КПРФ, Андрей Биль от «Единой России», Вячеслав Василенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Эдуард Кожемякин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Перевалов от ЛДПР и Наталья Пинигина от «Новых людей».

Кроме того, пройдут выборы областных Советов депутатов в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.

В прошлом году в Новосибирске выбирали депутатов Государственной думы. О том, как проходили выборы, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.

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