11 сентября во всей России единый день голосования. Почему в Новосибирске выборов не будет?

Так, в Заксобрание довыберут депутатов по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский и часть Чулымского).

Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. Мы подробно рассказывали о деле.