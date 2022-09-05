11 сентября во всей России единый день голосования. Почему в Новосибирске выборов не будет?
Рассказываем, где и кого будут избирать в Новосибирской области
11 сентября считается единым днем голосования во всей России. Правда, выборы будут идти 3 дня: с 9-го по 11-е число.
В это время в стране пройдут избирательные кампании разного уровня, например, выборы губернаторов или региональных парламентов. В Новосибирской области в этом году голосование не настолько масштабное — пройдут довыборы в Законодательное собрание и выборы областных Советов депутатов.
Выборы будут региональными, а не муниципальными, в Новосибирске не будет избирательных участков, проголосовать смогут только жители области, уточнили в Избирательной комиссии Новосибирской области.
Так, в Заксобрание довыберут депутатов по одномандатным округам
Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу
По округу
На округ
Кроме того, пройдут выборы областных Советов депутатов в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.
В прошлом году в Новосибирске выбирали депутатов Государственной думы. О том, как проходили выборы, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.