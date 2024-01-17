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«Такой неожиданный дефект»: в СГК считают, что отключение тепла после ЧП продлится 20 часов — дайджест событий

Из-за аварии в городе ввели режим повышенной готовности

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Первые сообщения о коммунальной аварии появились около 16:30 часов

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17 января на левом берегу Новосибирска произошла коммунальная авария. Кипяток разлился на нескольких улицах города, из-за ЧП в жилых домах пропало отопление. Рассказываем, что известно о происшествии на 21:50.

— Первые сообщения о коммунальной аварии появились около 16:30 часов. Горожане публиковали видео потопа на улице Петропавловской, 2 в районе Ленинского рынка. Как рассказали в СГК, коммунальщики нашли дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской. Прорванную трубу проложили 61 год назад, в 1963 году.

— Выяснилось, что из-за происшествия два человека поступили в ожоговый центр областной больницы. Одного из них госпитализировали. Минздрав заявил о пяти пострадавших после прорыва на теплотрассе.

— В пресс-службе СГК сообщали, что в контуре отключения теплоснабжения находились 161 дом, 8 детских образовательных учреждений и 6 — медицинских. К 20:50 часам в нем были 69 домов, два детсада, станция скорой помощи и туберкулезная больница.

— В мэрии сообщили, что из-за многочисленных запросов в связи с аварией телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города — 051, оказался перегружен.

— Если вы не можете дозвониться до ЕДДС города, просим сообщить о ваших проблемах по телефону 112 (ГКУ НСО «Служба 112»). Ваши сообщения будут оперативно направлены в соответствующие городские службы», — сообщили в мэрии со ссылкой на ЕДДС.

— Как рассказал директор ООО «НТСК (входит в ООО «СГК») Максим Рябенко, специалисты ведут откачку теплоносителей из камеры, чтобы «туда можно было в общем добраться».

— Раскопку около часа ночи мы проведем. Дальше будет демонтаж, докачка горячей воды и уже, я думаю, около 9 утра будет смонтирован новый участок (трубы, — прим.ред), — сказал специалист. — Полностью на режим мы выйдем, ну, я думаю, к обеду следующего дня. Общее количество часов под отключение на уровне 20 часов у нас получится. Для такого неожиданного дефекта это вполне даже неплохо.

— После ЧП на теплотрассе ввели режим повышенной готовности.

— Из-за коммунальной аварии следователи начали проверку.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коммунальным ЧП и сообщил, что «это стало следствием недавней аварии», которая произошла 11 января.

Коммунальная аварияСледователиНовосибирскПотоп
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