«Такой неожиданный дефект»: в СГК считают, что отключение тепла после ЧП продлится 20 часов — дайджест событий

— Первые сообщения о коммунальной аварии появились около 16:30 часов. Горожане публиковали видео потопа на улице Петропавловской, 2 в районе Ленинского рынка. Как рассказали в СГК, коммунальщики нашли дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской. Прорванную трубу проложили 61 год назад, в 1963 году.

