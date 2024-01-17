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Режим повышенной готовности могут обьявить в Новосибирске после ЧП

Его хотят объявить из-за коммунальной аварии

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Об этом НГС рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов

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В Новосибирске из-за коммунальной аварии, которая произошла на левобережье города, могут ввести режим повышенной готовности. Об этом НГС рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

— Режим повышенной готовности собираются ввести, действительно, — сказал специалист. — Это юридический метод, который позволяет привлекать финансы, средства и технику для ликвидации (аварии, — прим. ред).

В прошлом году в пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, когда могут ввести режим повышенной готовности. Об этом специалисты сообщили 7 декабря со ссылкой на департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии.

— <…> такой режим вводят, если серьезные аварии уже случились, в праздники и в случае, если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают как вероятные. Он позволяет городским службам реагировать на ситуацию оперативно, сократив количество обычных согласований и уведомлений, — сообщали в мэрии.

Коммунальная авария произошла днем 17 января по улице Петропавловской. Из-за ЧП в более 150 домах отключили отопление, часть медучреждений города перешла в режиме теплосбережения. НГС ведет онлайн-трансляцию и собирает все, что известно о происшествиии.

Коммунальная аварияРежим повышенной готовностиНовосибирскПотоп
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