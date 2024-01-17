Режим повышенной готовности могут обьявить в Новосибирске после ЧП

В Новосибирске из-за коммунальной аварии, которая произошла на левобережье города, могут ввести режим повышенной готовности. Об этом НГС рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
— Режим повышенной готовности собираются ввести, действительно, — сказал специалист. — Это юридический метод, который позволяет привлекать финансы, средства и технику для ликвидации (аварии, — прим. ред).
В прошлом году в пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, когда могут ввести режим повышенной готовности. Об этом специалисты сообщили 7 декабря со ссылкой на департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии.
— <…> такой режим вводят, если серьезные аварии уже случились, в праздники и в случае, если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают как вероятные. Он позволяет городским службам реагировать на ситуацию оперативно, сократив количество обычных согласований и уведомлений, — сообщали в мэрии.