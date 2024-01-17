«В связи с аварией»: пациентов могут начать направлять в стационары правобережья Новосибирска

В Новосибирске из-за коммунальной аварии часть больниц перешли в режим теплосбережения. Речь идет о медицинских организациях, которые находятся на левом берегу города, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— Министерство здравоохранения Новосибирской области готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях.
Коммунальная авария произошла на улице Петропавловской 17 января. Как сообщали в СГК, в контуре отключения теплоснабжения будет находиться 161 дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских. Между тем в мэрии заявили, что в зоне отключения 200 домов.
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