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Авария в непогоду

«В связи с аварией»: пациентов могут начать направлять в стационары правобережья Новосибирска

Больницы левого берега работают в режиме теплосбережения

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В Новосибирске из-за аварии часть больниц перешли в режим теплосбережения

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В Новосибирске из-за коммунальной аварии часть больниц перешли в режим теплосбережения. Речь идет о медицинских организациях, которые находятся на левом берегу города, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях.

Коммунальная авария произошла на улице Петропавловской 17 января. Как сообщали в СГК, в контуре отключения теплоснабжения будет находиться 161 дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских. Между тем в мэрии заявили, что в зоне отключения 200 домов.

Все, что известно о ЧП в Новосибирске, мы собираем в онлайн-трансляции.

МинздравБольницыПоликлиникаНовосибирскКоммунальная авария
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