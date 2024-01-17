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Свыше 160 домов отключили от тепла из-за потопа на Петропавловской

Об этом сообщили в СГК

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Между тем в пресс-центре мэрии заявили, что в зоне отключения находятся 200 домов

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В пресс-службе СГК назвали количество домов, в которых отключили теплоснабжение из-за коммунальной аварии. В список попало более 160 зданий.

— Сегодня с 18:30 до 24 часов в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской будет находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских, — сообщили в организации.

В сообщении сказано, что в ближайшие часы специалисты планируют сузить контур отключения отопления до 40 домов.

Между тем в пресс-центре мэрии заявили, что в зоне отключения находятся 200 домов. Об этом специалисты сообщили в телеграм-канале городской администрации.

— Специалисты координируют работы ресурсоснабжающих организаций и городских служб. На текущий момент в зоне отключения 200 домов, — сказано в сообщении. — Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40–50.

В сообщении уточняется, что для ликвидации происшествия привлечен весь персонал тепловых районов НТСК.

Все, что известно о коммунальном ЧП в Новосибирске, мы собираем в онлайн-трансляции. Часть жителей левого берега заметили, что батареи начали остывать. Мы опубликовали карту отключений.

Коммунальная аварияТеплоснабжениеОтоплениеСГКМэрия
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