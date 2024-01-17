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Тема дняЛевый берег снова топит. Онлайн про аварию
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Авария в непогоду

Следователи начали проверку из-за потопа на левом берегу Новосибирска

Об этом НГС рассказали в пресс-службе ведомства

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Столб пара поднялся над домами Новосибирска 17 января

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В Новосибирске следователи начали проверку после коммунальной аварии, которая произошла на левом берегу города. Об этом НГС рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Речь идет о проверке по ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Следственными органами проводится уголовно — процессуальная проверка по ч. 2 ст. 238 УК РФ, — сообщили в ведомстве.

Столб пара поднялся над домами Новосибирска вечером 17 января. По информации очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Плахотного, поток воды полился по улице Котовского. НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

Коммунальная аварияСледователиПроверка
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